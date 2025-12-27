ठंड में ही क्यों बढ़ जाता है जोड़ों का दर्द? मिनटों में राहत पाने के लिए करें ये असरदार एक्सरसाइज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही कई लोगों की एक ही शिकायत बढ़ जाती है, वह है जोड़ों का दर्द। घुटनों में अकड़न, कंधों में जकड़न, कमर में खिंचाव और उंगलियों में दर्द ठंड के कारण और ज्यादा महसूस होने लगता है। खासकर आर्थराइटिस, घुटनों की कमजोरी या पुरानी चोट से जूझ रहे लोगों के लिए ठंड किसी चुनौती से कम नहीं होती।

ठंड में घुटनों का दर्द बढ़ने का कारण हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, ठंड में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे जोड़ों में जकड़न और सूजन बढ़ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोजाना इन आसान और असरदार एक्सरसाइज अपनाते हैं, तो जोड़ों के दर्द से काफी हद तक राहत मिल सकती है।