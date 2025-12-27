Language
    ठंड में ही क्यों बढ़ जाता है जोड़ों का दर्द? मिनटों में राहत पाने के लिए करें ये असरदार एक्सरसाइज

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:04 PM (IST)

    कड़ाके की ठंड न सिर्फ पारा गिराती है, बल्कि जोड़ों और घुटनों के पुराने दर्द को भी जगा देती है। आजकल यह समस्या काफी आम हो गई है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ...और पढ़ें

    जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए रोजाना करें ये एक्सरसाइज (Picture Credit - Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही कई लोगों की एक ही शिकायत बढ़ जाती है, वह है जोड़ों का दर्द। घुटनों में अकड़न, कंधों में जकड़न, कमर में खिंचाव और उंगलियों में दर्द ठंड के कारण और ज्यादा महसूस होने लगता है। खासकर आर्थराइटिस, घुटनों की कमजोरी या पुरानी चोट से जूझ रहे लोगों के लिए ठंड किसी चुनौती से कम नहीं होती।

    हालांकि, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में घुटनों की समस्या सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं, बल्कि जवां लोगों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ठंड में ही क्यों जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है? इसके पीछे सिर्फ उम्र ही नहीं, बल्कि कई वैज्ञानिक और शारीरिक कारण भी जिम्मेदार हैं।

    ठंड में घुटनों का दर्द बढ़ने का कारण

    हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, ठंड में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे जोड़ों में जकड़न और सूजन बढ़ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोजाना इन आसान और असरदार एक्सरसाइज अपनाते हैं, तो जोड़ों के दर्द से काफी हद तक राहत मिल सकती है।

    स्ट्रेट-लेग लिफ्ट एक्सरसाइज

    Straight-Leg Lift Exercise

     

    घुटनों के दर्द से राहत पाने के लिए स्ट्रेट-लेग लिफ्ट एक्सरसाइज करें। इसके लिए आप पीठ के बल लेटकर अपने एक पैर को सीधा रखते हुए ऊपर उठाना होगा, जिससे जांघों को मजबूती और दर्द से राहत मिलेगा।

    सिंगल हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एक्सरसाइज

    Single Hamstring Stretch Exercise

    (Picture Credit - Canva)

    सिंगल हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसे आप बैठकर या लेटकर कर सकते हैं, जिसमें एक पैर सीधा करके आगे झुकते हैं या दीवार का सहारा लेते हैं। आप इसे 20-30 सेकंड तक बनाए रखें और फिर पैर बदलें।

    एंकल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज

    Ankle Stretch Exercise

    (Picture Credit - Canva)

    अगर आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो एंकल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को डेली रूटीन में शामिल करें। यह दर्द से राहत पाने के आसान तरीका है।

    स्ट्रेट-लेग पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच एक्सरसाइज

    Straight-Leg Piriformis Stretch

    (Picture Credit - Canva)

    घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपनी टांगें सीधी रखते हुए बैठ या पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों को उठाएं और घुटने को मोड़ें। यह एक्सरसाइज करने से आपको आराम मिलेगा।

    इन योगासन से भी दर्द से मिल सकता है आराम

    • त्रिकोणासन
    • मलासन
    • पर्श्वोत्तनासन
    • पवनमुक्तासन
    • वज्रासन
    • बालासन

