सिर्फ फल नहीं, बीमारियों की काट है यह 'हरा फल', इसके 6 फायदे जानकर रह जाएंगे दंग

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा फल का सेवन किया जाए। इससे शरीर में कई जरूरी पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है। ऐसे में नाशपाती जैसा दिखने वाला हरा फल एवोकाडो (Avocado) पोषण का ऐसा खजाना है, जो पोटेशियम, आयरन, मैंगनीज, कैल्शियम, कॉपर, फास्फोरस और जिंक जैसे तत्वों से भरपूर है। आइए जानते हैं एवोकाडो के 6 ऐसे फायदे, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

वजन घटाने में मदद अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो एवोकाडो आपकी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। इसमें मौजूद फाइबर लंबे समय तक पेट भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती। यही वजह है कि फिटनेस एक्सपर्ट्स इसे वेट लॉस डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं।

दिल को रखें मजबूत (Picture Credit - Canva) एवोकाडो में मोनोअनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है। इससे दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है। रोजाना एवोकाडो खाना दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है