    पेट की चर्बी और कोलेस्ट्रॉल दोनों होंगे कम: सर्दियों की डाइट में आज ही जोड़ें अंजीर, हार्ट रहेगा हेल्दी

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:49 PM (IST)

    सर्दियों में अंजीर का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। यह फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो पाचन सुधारने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और हड्डियों ...और पढ़ें

    सर्दियों में अंजीर खाने के फायदे (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का मौसम कई मायनों में बेहद खास माना जाता है। मौसम सुहाना होने के साथ-साथ इस दौरान खाने-पीने के ऑप्शन भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए अक्सर अपने खानपान में बदलाव करने पड़ते हैं। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट भी लोगों को डाइट में फल-सब्जियां और ड्राई फ्रूट शामिल करने की सलाह देते हैं। 

    अंजीर इन्हीं हेल्दी फूड्स में से एक है, जिसे सर्दियों में खाना बेहद फायदेमंद माना जाता है। इससे मिलने वाले फायदे इतने सारे हैं कि इसे अगर विंटर सुपरफूड कहा जाए, तो यह गलत नहीं होगा। हालांकि, कई लोग ऐसे भी हैं, जो इसके फायदों से अनजान हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे सर्दियों में अंजीर खाने के फायदों के बारे में- 

    पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए

    अंजीर फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इनमें प्री-बायोटिक गुण होते हैं, जो आंत के बैक्टीरिया को पोषण देते हैं और पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। अगर आप अक्सर कब्ज और पेट फूलने से परेशान रहते हैं, तो अंजीर इसमें आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। 

    कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार

    जो लोग जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं, उनके लिए भी अंजीर फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें फाइबर और पोटैशियम होता है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने और रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। 

    शोध से पता चलता है कि अंजीर का अर्क हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है और आपको हाई ब्लड प्रेशर या अन्य दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाता है।

    एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

    अंजीर पॉलीफेनॉल, फ्लेवोनोइड, कैरोटीनॉयड और विटामिन-ई का एक बेहतरीन सोर्स है। ये हानिकारक फ्री रेडिकल्स को हटाते हैं और सेल्स और टिश्यूज को डैमेज से बचाते हैं। ये सूजन को कम करते हैं, इसलिए ये हार्ट डिजीज, डायबिटीज और आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए बेस्ट हैं। 

    हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद

    अंजीर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स से भरपूर होता है, जो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि इनमें अन्य फलों की तुलना में 3.2 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, जो हड्डियों की डेंसिटी के लिए अच्छा है और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है।

    ब्लड शुगर कंट्रोल करें 

    फाइबर से भरपूर होने की वजह से अंजीर ब्लड में शुगर के अब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता। इस तरह डायबिटीज और प्री-डायबिटीज वाले लोग सीमित मात्रा में अंजीर को सुरक्षित रूप से खा सकते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सेल्स को इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं, जिससे ग्लूकोज का ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हो पाता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।