दवा खा रहे हैं फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही डायबिटीज? अगर हां, तो कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये 9 गलतियां

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डायबिटीज लाइफस्टाइल से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाने पर जीवनभर साथ रहती है। इसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि, कई बार मरीज दवा लेने, डॉक्टर के पास जाने और कुछ सावधानियां बरतने के बावजूद भी अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल (Uncontrolled Diabetes) नहीं कर पाते।

अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ छोटे-छोटे कारण छिपे हो सकते हैं। आइए जानें किन वजहों से कई लोगों का डायबिटीज कंट्रोल (Why Diabetes is not Getting Controlled) नहीं हो पाता। अनियमित दिनचर्या और खानपान डायबिटीज कंट्रोल के लिए संतुलित खान-पान और नियमित समय पर खाना खाना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग दवा तो लेते हैं, लेकिन खानपान में लापरवाही बरतते हैं। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स, स्वीट ड्रिंक्स , फास्ट फूड और अनियमित खाने के समय से ब्लड शुगर अनियंत्रित हो जाता है।

फिजिकल एक्टिविटी की कमी नियमित एक्सरसाइज या शारीरिक गतिविधि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लंबे समय तक बैठे रहना और शारीरिक मेहनत न करना डायबिटीज कंट्रोल न होने का मुख्य कारण है। दवाओं में गैप या गलत डोज कई बार मरीज डॉक्टर की बताई गई दवा का कोर्स पूरा नहीं करते या खुद से दवा की मात्रा कम-ज्यादा कर देते हैं। कुछ लोग ब्लड शुगर नॉर्मल आते ही दवा लेना बंद कर देते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है।

पूरी नींद न लेना नींद की कमी शरीर के मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर डालती है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और भूख बढ़ाने वाले हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। रात में 6-8 घंटे की गहरी नींद डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए जरूरी है।