ओजेम्पिक लेने से पहले जरूर पढ़ें यह खबर, डॉक्टर ने बताया 5 तरह के लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है यह दवा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कुछ दिनों पहले नोवो नॉर्डिक ने भारत में ओजेम्पिक (Ozempic) लॉन्च किया। भारत में इसे टाइप-2 डायबिटीज की दवा के रूप में लॉन्च किया गया है, लेकिन कई देशों में इसका इस्तेमाल वेट लॉस की दवा के रूप में भी किया जाता है। ओजेम्पिक एक इन्जेक्टेबल दवा है, जो हफ्ते में एक बार ली जाती है और यह अलग-अलग डोज में आती है।

ऐसे में इस दवा से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। क्या ओजेम्पिक हर किसी के लिए सुरक्षित है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स (Ozempic Side Effects) हो सकते हैं और क्या यह दवा टाइप-1 डायबिटीज पर भी असर करेगी? ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए हमने डॉ. राजीव चौधरी (डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन, यथार्थ सुपर स्पेशेलिटी हॉस्पिटल, फरीदाबाद) से बात की। आइए जानें ओजेम्पिक के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं।

ओजेम्पिक सेमाग्लुटाइड से बना होता है, जो GLP-1 की तरह काम करता है, जो ब्लड शुगर और भूख कंट्रोल करने में मददगार है। इसलिए इसका इस्तेमाल वेट लॉस ड्रग के रूप में भी किया जाता है। इसलिए ओजेम्पिक कई लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले इसके जोखिमों को समझना बेहद जरूरी है।