ओजेम्पिक की भारत में एंट्री, वजन कंट्रोल करने वाली इस दवा की क्या है कीमत? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में अपनी वजन घटाने वाली और टाइप-2 डायबिटीज की दवा ओजेम्पिक लॉन्च की है। यह दवा इंसुलिन उत्पादन बढ़ाती है और भूख को नियंत्रित कर ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मोटापे से पीड़ित लोगों के लिए एक खुशखबरी है। नोवो नॉर्डिस्क ने शुक्रवार को भारत में अपनी चर्चित वजन घटाने वाली दवा ओजेम्पिक लॉन्च की है। वेट लॉस के लिए इस दवा को काफी कारगर माना जा रहा है।
अब भारत में इस दवा का लॉन्च होना मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए राहत की खबर हो सकता है। आइए जानें भारत में इस दवा की कीमत क्या है और इसकी खुराक क्या है।
क्या है इस दवा की कीमत?
ओजेम्पिक की शुरुआती कीमत 8,800 रुपये प्रति माह (चार सप्ताह) रखी गई है। यह दवा मुख्य रूप से टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए है, जिनका ब्लड शुगर नियंत्रण में नहीं रहता।
इस दवा की खासियत क्या है?
ओजेम्पिक सेमाग्लूटाइड नाम के तत्व पर आधारित है और इसे सप्ताह में केवल एक बार इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। यह तीन डोज में उपलब्ध है- 0.25mg, 0.5mg और 1mg, जो व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन के मुताबिक डॉक्टर से पूछकर ली जा सकती है। यह दवा एक प्री-फिल्ड पेन में आती है, जिससे इंजेक्शन लगाना आसान और कम दर्द वाला होता है।
अगर कीमत की बात करें, तो 0.25mg डोज 8,800 रुपये, 0.5mg डोज 10,170 रुपये और 1mg डोज 11,175 रुपये की है। हर पेन में चार सप्ताह की खुराक होती है।
दवा कैसे काम करती है?
ओजेम्पिक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है। इसलिए इस दवा का इस्तेमाल टाइप-2 डायबिटीज को कंट्रोल के लिए किया जाता है। लेकिन यह भूख को नियंत्रित करने वाले दिमाग के हिस्सों पर काम करती है, जिससे खाने की इच्छा कम होती है। इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है और डायबिटीज से जुड़ी दिल व किडनी समस्याओं का जोखिम कम होता है। इसलिए अब इसे वेट लॉस ड्रग के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
2017 में मिली थी मान्यता
ओजेम्पिक को अमेरिकी FDA ने 2017 में टाइप-2 डायबिटीज के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन भूख कम करने के प्रभाव के कारण इसे वजन घटाने के लिए भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि, भारत में इसे डायबिटीज की दवा के रूप में ही लॉन्च किया गया है।
एक तरफ जहां डायबिटीज और मोटापे के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस दवा का लॉन्च होना कई लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। हालांकि, इस दवा की कीमत अभी भी कई लोगों के लिए काफी ज्यादा है, जिसके कारण इसे अफॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
(एजेंसी ANI इनपुट के साथ)
