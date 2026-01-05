विटामिन-बी12 की कमी होने पर महिलाओं में दिखते हैं ये 8 लक्षण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहीं इन्हें अनदेखा
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अच्छे स्वास्थ्य और एनर्जी के लिए शरीर में सभी पोषक तत्वों का सही मात्रा में होना बेहद जरूरी है। हालांकि, महिलाएं अक्सर अपनी सेहत पर कम ध्यान देती हैं, जिसके कारण उनके शरीर में पोषण की कमी होने लगती है। इनमें विटामिन-बी12 की कमी (Vitamin-B12 Deficiency in Women) काफी कॉमन है, खासकर शाकाहारी खाना खाने वाली महिलाओं में।
दरअसल, इसकी कमी के कारण महिलाओं की सेहत को काफी नुकसान होता है। हालांकि, अगर समय पर विटामिन-बी12 के लक्षणों को पहचान लिया जाए, तो इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। आइए जानें विटामिन-बी12 की कमी होने पर महिलाओं में कैसे लक्षण (Vitamin-B12 Deficiency Symptoms) नजर आते हैं।
विटामिन-बी12 की कमी होने पर कैसे लक्षण नजर आते हैं?
- लगातार थकान और कमजोरी- अगर आप पूरी नींद लेने के बाद भी हर समय थका हुआ और कमजोर महसूस करती हैं, तो यह विटामिन बी12 की कमी का संकेत हो सकता है। विटामिन-बी12 रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करता है और इसकी कमी से शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे थकान और कमजोरी बनी रहती है।
- चक्कर आना और सांस फूलना- विटामिन-बी12 की कमी से खून की कमी होने लगती है। इस कारण हल्की गतिविधियों पर भी सांस फूल सकती है और अक्सर चक्कर आने लगते हैं।
- हाथ-पैरों में झुनझुनी और सुन्नपन- यह लक्षण अक्सर महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं। विटामिन-बी12 नसों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। इसकी कमी से नर्व डैमेज होने लगता है, जिसके कारण हाथ-पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन या जलन जैसी समस्या हो सकती है।
- मूड स्विंग्स और डिप्रेशन- विटामिन-बी12 का सीधा कनेक्शन दिमाग के "सेरोटोनिन" लेवल से है। इसकी कमी से मूड बार-बार बदलना, चिड़चिड़ापन और यहां तक कि डिप्रेशन के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।
- याददाश्त कमजोर होना- अगर आपको छोटी-छोटी बातें जल्दी भूलने लगती हैं, तो यह भी विटामिन-बी12 की कमी का संकेत है। यह दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, जिससे मेमोरी कमजोर होने लगती है।
- पीलापन और चेहरे पर ग्लो की कमी- विटामिन-बी12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इससे स्किन और चेहरा पीला या फीका दिखने लगता है और नेचुरल ग्लो कम हो जाता है।
- जीभ में जलन और मुंह के छाले- विटामिन-बी12 की कमी से जीभ में सूजन, लालपन, जलन और बार-बार मुंह में छाले हो सकते हैं। यह संकेत है कि शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल रहा।
- दिल की धड़कनें तेज होना- जब शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है। इसके कारण दिल की धड़कनें तेज महसूस होना या धक-धक होना विटामिन-बी12 की कमी से जुड़ा एक आम लक्षण है।
