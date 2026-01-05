विटामिन-बी12 की कमी होने पर महिलाओं में दिखते हैं ये 8 लक्षण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहीं इन्हें अनदेखा

(Picture Courtesy: Freepik)

लगातार थकान और कमजोरी- अगर आप पूरी नींद लेने के बाद भी हर समय अगर आप पूरी नींद लेने के बाद भी हर समय थका हुआ और कमजोर महसूस करती हैं, तो यह विटामिन बी12 की कमी का संकेत हो सकता है। विटामिन-बी12 रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करता है और इसकी कमी से शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे थकान और कमजोरी बनी रहती है।

चक्कर आना और सांस फूलना- विटामिन-बी12 की कमी से खून की कमी होने लगती है। इस कारण हल्की गतिविधियों पर भी सांस फूल सकती है और अक्सर चक्कर आने लगते हैं।

मूड स्विंग्स और डिप्रेशन- विटामिन-बी12 का सीधा कनेक्शन दिमाग के "सेरोटोनिन" लेवल से है। इसकी कमी से मूड बार-बार बदलना, चिड़चिड़ापन और यहां तक कि डिप्रेशन के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।

याददाश्त कमजोर होना- अगर आपको छोटी-छोटी बातें जल्दी भूलने लगती हैं, तो यह भी विटामिन-बी12 की कमी का संकेत है। यह दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, जिससे मेमोरी कमजोर होने लगती है।

पीलापन और चेहरे पर ग्लो की कमी- विटामिन-बी12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इससे स्किन और चेहरा पीला या फीका दिखने लगता है और नेचुरल ग्लो कम हो जाता है।

जीभ में जलन और मुंह के छाले- विटामिन-बी12 की कमी से जीभ में सूजन, लालपन, जलन और बार-बार मुंह में छाले हो सकते हैं। यह संकेत है कि शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल रहा।