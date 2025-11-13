सबसे पहले पैरों में नजर आते हैं विटामिन-बी12 की कमी के संकेत, इन 5 लक्षणों को बिल्कुल न करें इग्नोर

Language
    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:03 AM (IST)

    क्या आप जानते हैं विटामिन-बी12 की कमी होने पर सबसे पहले लक्षण (Vitamin-B12 Deficiency Symptoms) आपके पैरों में नजर आते हैं? जी हां, दरअसल, विटामिन-बी12 की कमी होने पर नसें डैमेज होने लगती हैं, जिसके कारण इसके लक्षण सबसे पहले हाथ-पैरों में नजर आते हैं। अगर इन लक्षणों पर ध्यान दिया जाए, तो विटामिन-बी12 की कमी को वक्त पर पहचान सकते हैं।

    विटामिन-बी12 की कमी के इन लक्षणों को अनदेखा तो नहीं कर रहे आप? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं अगर आपके शरीर में विटामिन-बी12 की कमी (Vitamin-B12 Deficiency) हो जाए, तो क्या होगा? यह विटामिन नर्व हेल्थ, रेड ब्लड सेल्स बनाने, डीएनए सिंथेसिस और याददाश्त के लिए काफी जरूरी है। लेकिन अगर शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाए, तो कई तरह की परेशानियां शुरू हो सकती हैं। 

    इसलिए विटामिन-बी12 की कमी की जल्दी पहचान करना जरूरी है। इसके कुछ लक्षण (Vitamin-B12 Deficiency Signs in Feet) सबसे पहले हमारे पैरों में भी नजर आते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं। अगर वक्त पर इन लक्षणों को पहचान लिया जाए, तो विटामिन-बी12 की कमी को जल्दी दूर किया जा सकता है। आइए जानें विटामिन-बी12 की कमी होने पर पैरों में कैसे लक्षण दिखते हैं। 

    विटामिन-बी12 की कमी के पैरों में लक्षण

    • पैरों में झनझनाहट- यह महसूस होना कि जैसे पैरों में सैकड़ों सुइयां चुभ रही हों, यह विटामिन-बी12 की कमी का अहम लक्षण है। यह झनझनाहट आमतौर पर तलवों या पैरों की उंगलियों से शुरू होती है और कभी-कभी ऊपर की ओर बढ़ सकती है।
    • पैरों की उंगलियां सुन्न पड़ना- पैरों में छूने या किसी तरह के मूवमेंट का अहसास होना, जैसे उस हिस्से में जान ही नहीं बची हो। चुभन या दबाव महसूस न होना भी इसी लक्षण का हिस्सा है।
    • पैरों की मांसपेशियों में अकड़न- विटामिन-बी12 की कमी से मांसपेशियों का कॉर्डिनेशन बिगड़ सकता है। इससे पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव, अकड़न या कमजोरी महसूस हो सकती है, जिससे चलने-फिरने में भी दिक्कत हो सकती है।
    • ठंडे और पीले पड़ते पैर- विटामिन-बी12 रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी है। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, जिसमें शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। इसका सीधा असर पैरों पर पड़ता है, जो हमेशा ठंडे रहने लगते हैं और उनकी त्वचा पीली पड़ सकती है।
    • पैरों में जलन का अहसास- कुछ लोगों को पैरों के तलवों या पूरे पैर में तेज जलन महसूस हो सकती है, जो काफी परेशान करने वाली हो सकती है।

    इन लक्षणों को भी न करें नजरअंदाज

    अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण लगातार महसूस कर रहे हैं, तो इसे सामान्य थकान या उम्र का असर समझकर अनदेखा न करें। लंबे समय तक विटामिन-बी12 की कमी रहने से नर्वस सिस्टम को परमानेंट डैमेज हो सकता है, जिसके बाद इलाज करना मुश्किल हो जाता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।