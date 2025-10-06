सिर्फ रात को नजर आता है विटामिन-बी12 की कमी का यह एक लक्षण, कमी दूर करने के लिए खाएं ये 5 फूड्स

Language
    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:13 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं कि विटामिन-बी12 की कमी का एक लक्षण (Vitamin-B12 Deficiency Sign) रात के समय भी नजर आता है जिसे अक्सर लोग मामूली परेशानी समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए विटामिन-बी12 की कमी की वक्त रहते पहचान करना जरूरी है। कुछ फूड्स इसमें काफी मददगार हो सकते हैं।

    विटामिन-बी12 की कमी की कैसे करें पहचान? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-बी12 की कमी को नजरअंदाज करना यानी गंभीर परेशानियों को न्योता देना। जी हां, इसकी कमी के कारण नर्वस सिस्टम डैमेज होना, कमजोरी, थकान, हाथ-पैरों में झुनझुनी, मुंह में छाले और एनीमिया जैसी समस्याएं (Vitamin-B12 Deficiency Symptoms) हो सकती हैं। हालांकि, इसका एक ऐसा लक्षण है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान कम जाता है और वह अक्सर रात के समय ही दिखता है।

    दरअसल, विटामिन-बी12 की कमी होने पर रात के समय बहुत ज्यादा पसीना आता है (Vitamin-B12 Deficiency Sign at Night)। यानी बिना किसी कारण के भी आप रात को पसीने में भीग जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसी समस्या हो रही है, तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन-बी12 की मात्रा कम हो रही हो।

    क्यों दिखता है यह लक्षण?

    ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम बॉडी के टेंपरेचर को कंट्रोल करता है। लेकिन विटामिन-बी12 की कमी के कारण नर्व डैमेज हो सकते हैं, जिसके कारण शरीर का तापमान नियंत्रित करने में परेशानी आ सकती है। इसके कारण रात के समय बॉडी टेंपरेचर इंबैलेंस हो जाता है और ज्यादा पसीना आने की समस्या हो सकती है।

    इसलिए समय रहते इस लक्षण को पहचानना और इसकी कमी को दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक विटामिन-बी12 की कमी नर्व डैमेज और गंभीर एनीमिया के कारण हार्ट फेलियर के खतरे को बढ़ा सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि विटामिन बी12 की कमी को सही डाइट और अगर जरूरत हो, तो डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट्स के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। आइए जानें विटामिन-बी12 की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं।

    विटामिन-बी12 की कमी दूर करने के लिए फूड्स

    विटामिन बी12 मुख्य रूप से एनिमल बेस्ड फूड्स में पाया जाता है। वेजिटेरियन को इसकी कमी का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें फोर्टिफाइड फूड्स या सप्लीमेंट्स पर का सहारा लेना पड़ता है।

    • दूध और दही- डेयरी प्रोडक्ट्स विटामिन-बी12 का एक बेहतरीन सोर्स है, खासकर वेजिटेरियन लोगों के लिए। रोजाना एक गिलास दूध और दही या पनीर खाने से विटामिन-बी12 के साथ-साथ कैल्शियम और प्रोटीन की जरूरतों को भी पूरा करने में मददगार है।
    • अंडे- अंडे में विटामिन-बी12 अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। 
    • मछली और सी फूड्स- सालमन, टूना और सार्डिन जैसी मछलियां विटामिन-बी12 के सबसे बेहतरीन सोर्स में से हैं। अगर आप मांसाहारी हैं, तो इन मछलियों को अपनी डाइट में शामिल करने से विटामिन-बी12 की कमी तेजी से दूर हो सकती है।
    • चिकन/मीट- चिकन और अन्य लीन मीट में भी विटामिन बी12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
    • फोर्टिफाइड फूड्स- वेजिटेरियन और वीगन लोगों के लिए फोर्टिफाइड फूड्स विटामिन-बी12 की कमी दूर करने का सबसे बेहतर तरीका है।

