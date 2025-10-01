नसों को नुकसान पहुंचा सकती है विटामिन-बी12 की कमी, इन 5 लक्षणों के नजर आते ही हो जाएं सावधान

क्या आप जानते हैं विटामिन-बी12 की कमी (Vitamin-B12 Deficiency) हमारी नसों को नुकसान पहुंचा सकती है? जी हां शरीर में इसकी कमी होने पर नसों को नुकसान होने लगता है जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि वक्त पर विटामिन-बी12 की कमी का पता लगा लिया जाए।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-बी12 एक ऐसा विटामिन है, जो शरीर के कई फंक्शन्स के लिए जरूरी है। इसलिए अगर शरीर में इसकी कमी (Vitamin-B12 Deficiency) हो जाए, तो एक साथ कई परेशानियां आपको घेर सकती हैं। इन्हीं में एक समस्या है नर्व्स डैमेज होना। विटामिन-बी12 की कमी का यह सबसे गंभीर प्रभाव है। इसलिए इसकी कमी की जल्दी पहचान करना जरूरी है। हमारा शरीर कुछ लक्षणों (Vitamin-B12 Deficiency Symptoms) की मदद से इसकी कमी का इशारा देता है। आइए जानें विटामिन-बी12 की कमी के लक्षण कैसे होते हैं।

हाथ-पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन यह विटामिन-बी12 की कमी का सबसे अहम और शुरुआती लक्षण है। विटामिन-बी12 माइलिन शीथ बनाने के लिए जरूरी है, जो हमारी नसों के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसकी कमी से यह परत डैमेज होने लगती है, जिसके कारण हाथों, पैरों या पूरे शरीर में सुई चुभने जैसी झनझनाहट, जलन या सुन्नपन महसूस होता है।

थकान और कमजोरी विटामिन-बी12 की कमी से शरीर में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते, जिससे एनीमिया हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। इनकी कमी से शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण बहुत थकान, सुस्ती और कमजोरी महसूस होने लगती है, चाहे आपने भरपूर आराम किया ही क्यों न हो।

चलने-फिरने में समस्या और बैलेंस बिगड़ना जब विटामिन-बी12 की कमी के कारण नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, तो इसका सीधा असर हमारे बैलेंस और कॉर्डिनेशन पर पड़ता है। नसों का ठीक से काम न करना चलने-फिरने में दिक्कत, लड़खड़ाहट या शरीर का बैलेंस बनाए रखने में परेशानी का कारण बन सकता है। यह लक्षण खासतौर से बुजुर्गों में गिरने का खतरा बढ़ा देता है।