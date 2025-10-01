नसों को नुकसान पहुंचा सकती है विटामिन-बी12 की कमी, इन 5 लक्षणों के नजर आते ही हो जाएं सावधान
क्या आप जानते हैं विटामिन-बी12 की कमी (Vitamin-B12 Deficiency) हमारी नसों को नुकसान पहुंचा सकती है? जी हां शरीर में इसकी कमी होने पर नसों को नुकसान होने लगता है जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि वक्त पर विटामिन-बी12 की कमी का पता लगा लिया जाए।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-बी12 एक ऐसा विटामिन है, जो शरीर के कई फंक्शन्स के लिए जरूरी है। इसलिए अगर शरीर में इसकी कमी (Vitamin-B12 Deficiency) हो जाए, तो एक साथ कई परेशानियां आपको घेर सकती हैं।
इन्हीं में एक समस्या है नर्व्स डैमेज होना। विटामिन-बी12 की कमी का यह सबसे गंभीर प्रभाव है। इसलिए इसकी कमी की जल्दी पहचान करना जरूरी है। हमारा शरीर कुछ लक्षणों (Vitamin-B12 Deficiency Symptoms) की मदद से इसकी कमी का इशारा देता है। आइए जानें विटामिन-बी12 की कमी के लक्षण कैसे होते हैं।
हाथ-पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन
यह विटामिन-बी12 की कमी का सबसे अहम और शुरुआती लक्षण है। विटामिन-बी12 माइलिन शीथ बनाने के लिए जरूरी है, जो हमारी नसों के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसकी कमी से यह परत डैमेज होने लगती है, जिसके कारण हाथों, पैरों या पूरे शरीर में सुई चुभने जैसी झनझनाहट, जलन या सुन्नपन महसूस होता है।
थकान और कमजोरी
विटामिन-बी12 की कमी से शरीर में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते, जिससे एनीमिया हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। इनकी कमी से शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण बहुत थकान, सुस्ती और कमजोरी महसूस होने लगती है, चाहे आपने भरपूर आराम किया ही क्यों न हो।
चलने-फिरने में समस्या और बैलेंस बिगड़ना
जब विटामिन-बी12 की कमी के कारण नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, तो इसका सीधा असर हमारे बैलेंस और कॉर्डिनेशन पर पड़ता है। नसों का ठीक से काम न करना चलने-फिरने में दिक्कत, लड़खड़ाहट या शरीर का बैलेंस बनाए रखने में परेशानी का कारण बन सकता है। यह लक्षण खासतौर से बुजुर्गों में गिरने का खतरा बढ़ा देता है।
याददाश्त कमजोर होना और कन्फ्यूजन होना
विटामिन-बी12 का सीधा कनेक्शन ब्रेन के फंक्शन से है। इसकी लंबे समय तक कमी बने रहने से याददाश्त कमजोर होने, फोकस में कमी, कन्फ्यूजन या फोकस करने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार इसे डिमेंशिया जैसी बीमारी का लक्षण भी समझ लिया जाता है, जबकि असली कारण विटामिन-बी12 की कमी भी हो सकता है।
चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन
नर्वस सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। विटामिन-बी12 की कमी से मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, उदासी और यहां तक कि डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी हो सकती हैं। ऐसा दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स का प्रोडक्शन प्रभावित होने के कारण होता है।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
