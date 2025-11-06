डॉक्टर ने बताए शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर सबसे पहले कौन से लक्षण दिखते हैं, आप भी कर लें नोट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए सही पोषण की जरूरत होती है। इसके बिना बॉडी ठीक से काम नहीं कर सकती। इसलिए जब शरीर में कोई जरूरी विटामिन या मिनरल कम होने लगता है, तो हमारी बॉडी कुछ संकेत (Early Signs of Nutrient Deficiency) देकर हमें चेतावनी देना शुरू कर देती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को रोका जा सके। हालांकि, अक्सर लोगों को इन लक्षणों (Symptoms of Nutrient Deficiency) के बारे में पता नहीं होता और पोषण की कमी का पता काफी देर से लगता है। आइए इन लक्षणों के बारे में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी से जानते हैं।

विटामिन-डी की कमी विटामिन-डी को "सनशाइन विटामिन" कहा जाता है, और यह हमारे मूड और एनर्जी के लेवल के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि, लोग मानते हैं कि इसकी कमी का पहला लक्षण हड्डियों में दर्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब शरीर में इसकी कमी होने लगती है, तो सबसे पहले आप बिना किसी खास कारण के उदासी, चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन महसूस कर सकते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि विटामिन-डी दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन बनाने में अहम भूमिका निभाता है।

पोटेशियम की कमी पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है, जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने, मांसपेशियों के कॉन्ट्रेक्शन और नर्व सिग्नल भेजने में अहम भूमिका निभाता है। जब पोटेशियम का स्तर गिरने लगता है, तो इसका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है। हार्ट पैल्पिटेशन, यानी दिल का तेजी से धड़कना, हार्ट बीट स्किप या धड़कन का अनियमित होना इसकी कमी का एक चेतावनी भरा संकेत है।