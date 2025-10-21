ऐसे नजर आते हैं आर्थराइटिस के शुरुआती संकेत, बिल्कुल नजरअंदाज न करें ये खतरे की घंटी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आर्थराइटिस (Arthritis) यानी गठिया पहले सिर्फ बुजुर्गों की समस्या मानी जाती थी। लेकिन घंटों बैठे रहने, एक्सरसाइज में कमी और खान-पान में लापरवाही के कारण अब युवाओं में भी यह समस्या बढ़ रही है। इसकी शुरुआत अक्सर इतनी धीरे होती है कि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं।

लेकिन अगर समय रहते इसके संकेतों (Arthritis Early Symptoms) को पहचान लिया जाए, तो इस समस्या को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसलिए इसके लक्षणों के बारे में पता होना जरूरी है। आइए जानें आर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं।

जोड़ों में अकड़न सुबह उठने पर या लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने के बाद जोड़ों में अकड़न महसूस होना आर्थराइटिस का एक प्रमुख शुरुआती लक्षण है। खासतौर से, यह अकड़न 30 मिनट से ज्यादा समय तक रह सकती है। शुरुआत में यह अकड़न हल्की होती है और हल्की गति या एक्सरसाइज के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन समय के साथ यह बढ़ सकती है।

(Picture Courtesy: Freepik) जोड़ों में दर्द जोड़ों में दर्द आर्थराइटिस का सबसे सामान्य लक्षण है। शुरुआत में यह दर्द आता-जाता रह सकता है और कुछ गतिविधियों के दौरान या बाद में बढ़ सकता है। यह दर्द एक या एक से ज्यादा जोड़ों में महसूस हो सकता है। अक्सर, घुटने, कूल्हे, रीढ़ की हड्डी और उंगलियों के जोड़ सबसे पहले प्रभावित होते हैं।