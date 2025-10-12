Language
    World Arthritis Day 2025: हाईराइज इमारतों से धूप की दूरी, महिलाओं में ला रही विटामिन डी की कमी

    By Chetna Rathore Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:39 AM (IST)

    आजकल शहरों में ऊंची इमारतों के कारण महिलाओं को पर्याप्त धूप नहीं मिल पा रही है, जिससे उनमें विटामिन डी की कमी हो रही है। World Arthritis Day 2025 के परिपेक्ष में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से हड्डियों और जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए महिलाओं को अपने आहार और जीवनशैली में बदलाव करना चाहिए।

     सांकेतिक तस्वीर (Picture Courtesy: Freepik)

    चेतना राठौर,नोएडा। शहरों में 12 से 25 मंजिलों की ऊंची-ऊंची इमारतों में बने फ्लैट महिलाओं की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई सोसायटियां ऐसी है जिनके घरों में सूर्य की किरणें तो दूर की बात रोशनी भी नहीं पहुंचती है। ऐसे में महिलाओं में विटामिन डी की कमी होने से उनकी हड्डियों में दर्द की शिकायत तो आ ही रही है,साथ ही उनमें कमजोरी भी आ रही है। आज विश्व आर्थराइटिस दिवस है।

    ऐसे में हम महिलाओं में गठिया रोग की परेशानी को बताने जा रहे हैं। यथार्थ अस्पताल के आर्थोपेडिक्स कंसल्टेंट डा. शोभित भारद्वाज ने बताया कि आस्टियोआर्थराइटिस बेहद तेजी से बढ़ती हुई परेशानी है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में घुटनों और हाथों के जोड़ का आस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखा जा रहा है, और यह अंतर 40 वर्ष की आयु के बाद या मेनापाज़ के बाद और अधिक बढ़ जाता है।

    ओपीडी में पहुंच रहे हड्डियों में दर्द के मरीज

    अस्पताल में ओपीडी में रोजाना 40 से अधिक महिलाएं गुठने के दर्द की समस्या के साथ पहुंच रहीं हैं। रीसर्च बताती हैं कि महिलाओं में कार्टिलेज का नुकसान पुरुषों की तुलना में तेज़ी से होता है, जिससे रोग भी तेज़ी से बढ़ता है।

    महिलाओं में गठिया को जोखिम अधिक

    महिलाओं में यह जोखिम कई कारणों से बढ़ता है। शारीरिक संरचना में चौड़ा पेल्विस घुटनों पर ज्यादा दबाव डालता है, जबकि मेनोपाज़ के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी भी जोड़ों की हालत को बिगाड़ सकती है। मोटापा और मसल्स की ताकत में कमी भी एक मुख्य कारण है। युवा महिला खिलाड़ियों में लिगामेंट टियर की चोटें आम हैं, और उनमें से ज़्यादातर को 10 से 15 वर्षों में घुटनों का आर्थराइटिस हो जाता है।

    ऐसे लें विटामिन डी

    • सन्स क्रीम का इस्तेमाल करें बिना 15 से 30 मिनट तक हर दिन धूप में बैठें।
    • सुबह की धूप और 3 बजे की धूप में बैठें।
    • गाय का दूध
    • दही
    • अंकुरित अनाज
    • गर्भवती महिलाएं धूप में बैठे