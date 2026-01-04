कहीं आपकी नसें भी तो चुपके-चुपके नहीं हो रहीं डैमेज? शरीर के अंदर ही छिपे हो सकते हैं इसके 3 कारण

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नर्वस हमारे शरीर के सबसे सेंसिटिव हिस्सों में से एक है। हालांकि, तब भी हम इनकी सेहत पर कम ही ध्यान देते हैं (Nerve Damage Signs)। हम अक्सर खुद को बाहरी चोट या नुकसान से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमारे शरीर के अंदर ही परेशानी की जड़ छिपी होती है।

आज हम ऐसी 3 कारणों की बात करने वाले हैं, जो चुपके-चुपके हमारे नर्वस को डैमेज कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए इनसे सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आइए जानें इन कारणों (Causes of Nerve Damage) के बारे में।

क्रॉनिक इंफ्लेमेशन इंफ्लेमेशन यानी सूजन शरीर का एक इम्यून रिसपॉन्स है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह परेशानी की वजह बन जाता है। खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड और स्ट्रेस की वजह से शरीर में साइटोकिन्स का स्तर बढ़ जाता है। ये नर्व टिश्यूज पर हमला करते हैं, जिससे नसों में सूजन आ जाती है और वे सिग्नल भेजने की क्षमता खोने लगती हैं। इसलिए क्रॉनिक इंफ्लेमेशन से बचने के लिए अपनी डाइट में एंटी-इन्फ्लेमेटरी फूड्स, जैसे- हल्दी, अदरक, ओमेगा-3 फैटी एसिड और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें।