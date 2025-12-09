पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा क्यों होती है आयरन की कमी? किन 10 लक्षणों को न करें इग्नोर

आयरन की कमी के लक्षण कैसे होते हैं?

थकान और कमजोरी- यह सबसे सामान्य लक्षण है। शरीर में सही मात्रा में हीमोग्लोबिन न होने से टिश्यू और मांसपेशियों को ठीक तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे एनर्जी का स्तर गिर जाता है।

त्वचा की पीलीपन- हीमोग्लोबिन की कमी से त्वचा और आंखों के अंदर व नाखूनों के नीचे का रंग फीका पड़ने लगता है।

सांस फूलना- सामान्य गतिविधियों जैसे चलने, सीढ़ियां चढ़ने या हल्का काम करने पर भी सांस फूलने लगती है।

सिरदर्द और चक्कर आना- दिमाग तक सही मात्रा में ऑक्सीजन न पहुंच पाने के कारण सिरदर्द, चक्कर या बेहोशी जैसा महसूस हो सकता है।

दिल की धड़कन तेज होना- शरीर ऑक्सीजन की कमी की भरपाई के लिए दिल को ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है।

बाल झड़ना और नाखूनों का कमजोर होना- गंभीर आयरन की कमी से बाल कमजोर हो जाते हैं और नाखून कमजोर हो सकते हैं या चम्मच के आकार के हो सकते हैं।

मुंह के कोनों में दरारें और जीभ में सूजन- यह टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है।

रेस्टलेस लेग सिंड्रोम- पैरों में असहज सनसनी और उन्हें हिलाने की लगातार इच्छा।