ग्रीन टी टोनर से लेकर आइस फेशियल तक, 5 स्किनकेयर हैक्स देंगे ऐसा ग्लो कि सब पूछेंगे खूबसूरती का राज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल स्किनकेयर रूटीन सिर्फ एक जरूरत ही नहीं, बल्कि एक ट्रेंड बन चुका है। सोशल मीडिया पर छाए हुए कई स्किनकेयर हैक्स न सिर्फ दिलचस्प होते हैं, बल्कि अगर सही तरीके से अपनाए जाएं तो ये बेहद असरदार भी साबित होते हैं।

खास बात ये है कि इनमें से कई हैक्स पूरी तरह नेचुरल होते हैं और महंगे ब्यूटी प्रॉडक्ट्स की जगह घरेलू नुस्खों से आपकी स्किन को निखारते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ट्रेंडी स्किनकेयर हैक्स जो आपको ग्लोइंग, हेल्दी और यंग स्किन देने में मदद कर सकते हैं:-

शहद एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, जो स्किन की नमी को लॉक करता है। चेहरे पर शुद्ध शहद की पतली परत लगाकर 10–15 मिनट बाद धो लेने से स्किन हाइड्रेट, सॉफ्ट और ग्लोइंग बनती है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मुंहासों से भी बचाते हैं।

चेहरे पर आइस क्यूब्स को हल्के हाथों से रब करने से स्किन तुरंत फ्रेश दिखती है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, पोर्स को टाइट करता है और सूजन कम करने में मदद करता है। मेकअप से पहले यह ट्रिक स्किन को स्मूद लुक देती है।

ग्रीन टी टोनर

ग्रीन टी को उबालकर ठंडा करके टोनर की तरह इस्तेमाल करें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को डिटॉक्स करते हैं, जलन कम करते हैं और टैनिंग से भी बचाते हैं।

एलोवेरा स्लीपिंग मास्क

रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल को चेहरे पर लगाकर छोड़ देने से स्किन रिपेयर होती है और सुबह तक रिफ्रेश और ग्लोइंग नजर आती है।

कॉफी स्क्रब

कॉफी पाउडर और नारियल तेल मिलाकर बना स्क्रब डेड स्किन सेल्स को हटाता है और स्किन को टाइट व ब्राइट बनाता है। इसे हफ्ते में एक बार जरूर ट्राय करें।

रोज वॉटर मिस्ट

गुलाब जल को फेस मिस्ट की तरह दिन में दो-तीन बार इस्तेमाल करें। ये स्किन को इंस्टेंट रिफ्रेश करता है और मेकअप सेटिंग स्प्रे की तरह भी काम करता है।

ककड़ी आई पैड्स

खीरे के पतले स्लाइस आंखों पर रखने से डार्क सर्कल्स और पफीनेस कम होती है। यह आंखों को ठंडक और आराम देता है, जिससे थकी हुई आंखें तरोताजा हो जाती हैं।

इन बेहद आसान और प्रभावी हैक्स को अपनाकर आप अपनी स्किन को बिना केमिकल्स के भी हेल्दी, ग्लोइंग और यूथफुल बनाए रख सकती हैं।

