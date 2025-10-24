Language
    चावल के आटे से बनाएं 8 DIY फेस मास्क, शाइनी और स्मूद हो जाएगी स्किन; मिलेगा मनचाहा निखार

    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:32 AM (IST)

    ग्लोइंग और स्मूद स्किन पाना हर महिला का सपना होता है, जिसे आप घर पर ही आसान और नेचुरल तरीके से पूरा कर सकती हैं। जी हां, चावल का आटा एक ऐसा असरदार उपाय है जो स्किन को एक्सफोलिएट कर निखार देता है। ऐसे में दूध, टमाटर का रस, एलोवेरा, दही, शहद और गुलाबजल जैसी चीजों को इसके साथ मिलाकर कुछ DIY फेस मास्क तैयार हो सकते हैं।

    ग्लोइंग और स्मूद स्किन पाने के लिए ट्राई करे चावल के आटे से बने ये DIY फेस मास्क (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर महिला की ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन नेचुरली ग्लो करे और हमेशा स्मूद, सॉफ्ट व बेदाग दिखे, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, धूल-मिट्टी, प्रदूषण और गलत खानपान से स्किन का नेचुरल ग्लो खो जाता है। ऐसे में, महंगे ब्यूटी प्रॉडक्ट्स के बजाय घर में मौजूद नेचुरल चीजों का इस्तेमाल ज्यादा असरदार और सुरक्षित होता है।

    चावल का आटा एक ऐसा ही नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जो स्किन को एक्सफोलिएट कर उसे हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। इसमें मौजूद ऐंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन बी और अमीनो एसिड स्किन को टोन करते हैं और एजिंग साइन को कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं चावल के आटे से बने कुछ असरदार DIY फेस मास्क जो आपकी स्किन को देंगे नया निखार।

    चावल का आटा और दूध मास्क

    ग्लोइंग स्किन के लिए यह परफेक्ट कॉम्बीनेशन है। एक टेबलस्पून चावल के आटे में दो टेबलस्पून कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। 15 मिनट लगाकर ठंडे पानी से वॉश करें।

    चावल का आटा और टमाटर का रस

    टैनिंग और डलनेस हटाने के लिए टमाटर का रस और चावल का आटा मिलाकर पेस्ट बनाएं। ये स्किन को क्लीन और टाइट बनाता है।

    चावल का आटा और एलोवेरा जेल

    स्किन को ठंडक देने और सॉफ्ट बनाने के लिए एलोवेरा जेल और चावल का आटा मिलाकर फेस पर लगाएं। ये रेडनेस और जलन भी कम करता है।

    चावल का आटा, हल्दी और दही

    एक चम्मच चावल का आटा, एक चुटकी हल्दी और एक चम्मच दही मिलाकर मास्क तैयार करें। ये स्किन को ब्राइट और एक्ने-फ्री बनाता है।

    चावल का आटा और शहद

    ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है ये मास्क। यह स्किन को डीपली मॉइस्चराइज कर स्मूद बनाता है।

    चावल का आटा और गुलाबजल

    गुलाबजल में चावल का आटा मिलाकर लगाएं। यह स्किन को टोन करता है, जिससे फेश ग्लो देता है।

    चावल का आटा और आलू का रस

    पिग्मेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए असरदार मास्क। हफ्ते में दो बार लगाने से स्किन टोन निखरता है।

    चावल का आटा और नारियल तेल

    ये मास्क स्किन को डीप न्यूट्रिशन देता है, खासतौर पर सर्दियों में और स्किन को स्मूद के साथ साथ ग्लोइंग बनाता है।

    चावल के आटे से बने ये DIY फेस मास्क नेचुरल, सस्ते और असरदार हैं। इन्हें हफ्ते में 2-3 बार नियमित रूप से अपनाएं और पाएं चमकती, कोमल और हेल्दी स्किन वो भी बिना किसी केमिकल या साइड इफेक्ट के।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।