    बार-बार निकल रहे एक्ने ने कर दिया है परेशान, तो आजमा कर देखें ये 5 नीम फेस पैक्स

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:44 PM (IST)

    क्या आप भी बार-बार एक्ने होने की समस्या से परेशान हैं? अगर हां, तो आपको नीम से बने कुछ फेस पैक्स काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नीम में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-सेप्टिक गुण होते हैं, जो आपकी स्किन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आइए जानें नीम से बनने वाले फेस पैक्स के बारे में। 

    बार-बार एक्ने की समस्या से हैं परेशान? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे पर होने वाले एक्ने और पिंपल्स न केवल त्वचा को प्रभावित करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास को भी झटका पहुंचाते हैं। महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स आजमाने के बावजूद अगर आपको सही नतीजे नहीं मिल रहे हैं, तो प्रकृति के पास इसका समाधान मौजूद है और वह है नीम। 

    नीम एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-फंगल गुणों से भरपूर है। यह त्वचा की गहराई से सफाई करके, कील-मुहांसों के बैक्टीरिया को मारता है और ऑयल कंट्रोल करने में मदद करता है। आइए जानते हैं एक्ने को जड़ से खत्म करने के लिए नीम से बने 5 असरदार फेस पैक्स के बारे में।

    नीम और मुल्तानी मिट्टी का पैक

    यह पैक ऑयली और एक्ने के लिए रामबाण है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा से एक्स्ट्रा और गंदगी सोखती है, जबकि नीम इन्फेक्शन रोकता है।

    सामग्री-

    • 1 चम्मच नीम पाउडर
    • 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी
    • गुलाबजल 

    बनाने का तरीका- दोनों पाउडर को गुलाबजल में मिलाकर चिकना पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगाकर सूखने दें। सूखने पर ठंडे पानी से धो लें। सप्ताह में दो बार इस्तेमाल करें।

    (Picture Courtesy: Freepik)

    नीम और दही का सूदिंग पैक

    अगर एक्ने के साथ-साथ त्वचा में जलन और रेडनेस है, तो यह पैक बेहद फायदेमंद होगा। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन सेल्स हटाता है और नीम काल्मिंग इफेक्ट देता है।

    सामग्री-

    • 2 चम्मच ताजे नीम के पत्तों का पेस्ट
    • 1 चम्मच दही

    बनाने का तरीका- दोनों सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाएं और चेहरे पर एक समान लगाएं। 15-20 मिनट बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए ठंडे पानी से धो लें।

    नीम और हल्दी का एंटीसेप्टिक पैक

    हल्दी और नीम दोनों ही पावरफुल एंटीसेप्टिक हैं। यह पैक नए एक्ने बनने से रोकता है और पुराने दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करता है।

    सामग्री-

    • 1 चम्मच नीम पाउडर
    • ½ चम्मच हल्दी पाउडर
    • 1 चम्मच शहद

    बनाने का तरीका- सभी चीजों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे सीधे एक्ने वाले एरिया पर लगाएं या पूरे चेहरे पर। 20 मिनट बाद धो लें। शहद त्वचा में नमी बनाए रखेगा।

    नीम और एलोवेरा पैक

    एक्ने के बाद बने दाग-धब्बों और डार्क स्पॉट्स को हटाने के लिए यह पैक बेहतरीन है। एलोवेरा त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और उसे रिपेयर करता है।

    सामग्री-

    • 1 चम्मच नीम पाउडर
    • 2 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल

    बनाने का तरीका- दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद धो लें। इस पैक का नियमित इस्तेमाल त्वचा की रंगत में निखार लाता है।

    नीम और दलिया का एक्सफोलिएटिंग पैक

    बंद पोर्स एक्ने की एक बड़ी वजह हैं। यह पैक त्वचा की गहराई से सफाई करके पोर्स खोलता है और डेड स्किन को हटाता है।

    सामग्री-

    • 1 चम्मच नीम पाउडर
    • 1 चम्मच बारीक पिसा दलिया
    • गुलाबजल

    बनाने का तरीका- सभी सामग्रियों को मिलाकर पेस्ट बनाएं। चेहरे पर लगाकर हल्के-हल्के सर्कुलर मोशन में 2-3 मिनट मसाज करें। फिर 10 मिनट और लगा रहने दें और धो लें।