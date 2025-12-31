New Year 2026: पार्टी की मस्ती न पड़े अगले दिन पर भारी, इन 5 तरीकों से दूर करें हैंगओवर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। न्यू ईयर 2026 का जश्न, म्यूजिक, दोस्तों के साथ पार्टी और देर रात तक एन्जॉय, ये सब नए साल की खूबसूरती हैं। लेकिन कई बार इस जश्न (New Year Party 2026) के बाद अगली सुबह सिर दर्द, थकान, उलझन, मतली और कमजोरी जैसी समस्याएं सामने आती हैं, जिसे हम आमतौर पर हैंगओवर कहते हैं।

मेडिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हैंगओवर का सबसे पक्का इलाज समय है और इसके लक्षण 24 घंटे तक रह सकते हैं। हालांकि, इस दौरान कुछ आसान और कारगर उपाय (How to Get Rid of Hangover) अपनाकर आप खुद को बेहतर महसूस करा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 टिप्स जो न्यू ईयर पार्टी के बाद हैंगओवर उतारने में मदद करेंगे।

खूब पानी और जूस पिएं शराब शरीर को डिहाइड्रेट कर देती है, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। यही हैंगओवर की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इसलिए सुबह उठते ही अपनी पानी की बोतल भर लें और थोड़ी-थोड़ी देर पर पानी पीते रहें। नारियल पानी, नींबू पानी या ताजे फलों का जूस भी फायदेमंद हो सकता है। ध्यान रखें कि हैंगओवर उतारने के लिए दोबारा शराब पीना बिल्कुल सही तरीका नहीं है। इससे आपकी हालत और बिगड़ सकती है।

हल्का और सादा खाना खाएं हैंगओवर के दौरान पेट सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे में भारी, मसालेदार या तला-भुना खाना नुकसानदेह हो सकता है। टोस्ट, बिस्किट, खिचड़ी या क्रैकर्स जैसे सादे और हल्के फूड्स ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं और पेट को भी राहत देते हैं। इसके अलावा, सब्जियों का सूप शरीर में खोए हुए नमक और पोटैशियम की भरपाई कर सकता है।

दोबारा नींद लें नींद शरीर का सबसे अच्छा हीलर है। अगर हो सके, तो न्यू ईयर पार्टी के अगले दिन खुद को आराम दें और पूरी नींद लें। लंबी और गहरी नींद से शरीर को रिकवर करने का समय मिलता है और हैंगओवर के लक्षण धीरे-धीरे कम हो सकते हैं। कई बार जब आप दोबारा उठते हैं, तो सिर दर्द और थकान काफी हद तक गायब हो जाती है।