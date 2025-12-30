Language
    Calendar 2026: बोर्ड एग्जाम लेकर होली-दीवाली तक, नए साल में कब क्या होगा? नोट कर लें हर जरूरी तारीख

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:59 PM (IST)

    साल 2026 का आगाज बस जल्द ही होने वाला है। इस नए साल में किस महीने कौन-से त्योहार हैं, कौन-से इवेंट्स हैं यह सब लोगों ने अभी से चेक करना शुरू कर दिया ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    यहां देखें साल 2026 का कैलेंडर (AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल यानी 2026 (New Year 2026) अब बस दो दिन दूर है। नए साल के साथ लोगों के दिलों में नई उम्मीद जागती है और नए मौके पर दस्तक देते हैं। नए साल में कौन-कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, किस दिन छुट्टी होगा और कब कौन-सा त्योहार है, यह जानने की उत्सुकता तो हर किसी में होती है। साथ ही, इनके बारे में पहले पता हो, तो छुट्टी प्लान करने में भी आसानी होती है। 

    अगर आप भी साल 2026 में आने वाले इवेंट्स, त्योहारों और छुट्टियोंक बारे में जानना चाहते हैं, तो इस साल का यह कैलेंडर (2026 Calendar) जरूर देखें। इसमें आपको हर महीने के हिसाब से सभी व्रत-त्योहार और इवेंट्स के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। आइए देखें साल 2026 का कैलेंडर। 

    जनवरी 2026

    तारीख दिन   इवेंट

    1 जनवरी

    		 गुरुवार न्यू ईयर
    11 जनवरी रविवार  न्यूजीलैंड मेंस क्रिकेट टीम का भारत दौरा
    12 जनवरी सोमवार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, स्वामी विवेकानंद जयंती
    13 जनवरी मंगलवार लोहड़ी
    14 जनवरी बुधवार मकर संक्रांति, पोंगल, UPSC एग्जाम नोटिफिकेशन
    15 जनवरी गुरुवार भारतीय सेना दिवस
    18 जनवरी रविवार मौनी अमावस्या
    19 जनवरी सोमवार

    वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग
    23 जनवरी शुक्रवार मूवी रिलीज: बॉर्डर 2, बसंत पंचमी
    26 जनवरी सोमवार गणतंत्र दिवस

    January 2026

    (AI Generated Image)

    फरवरी 2026

    तारीख दिन इवेंट
    1 फरवरी रविवार आम बजट, ग्रैमी अवॉर्ड
    4 फरवरी बुधवार विश्व कैंसर दिवस
    7 फरवरी शनिवार ICC Men's T-20 वर्ल्ड कप, MP बोर्ड 12वीं एग्जाम
    12 फरवरी गुरुवार बांग्लादेश चुनाव, राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं एग्जाम
    13 फरवरी शुक्रवार  राष्ट्रीय महिला दिवस
    14 फरवरी शनिवार जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
    15 फरवरी रविवार  ICC T-20 वर्ल्ड कप (IND Vs | PAK), महाशिवरात्रि

    तारीख तय नहीं: JEE मेन्स सेशन 1 रिजल्ट

    February 2026

    (AI Generated Image)

    मार्च 2026

    तारीख  दिन इवेंट
    3 मार्च मंगलवार होलिका दहन, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट
    4 मार्च बुधवार होली (धुलेंडी), ICC मेंस T20 वर्ल्ड | कप (पहला सेमीफाइनल)
    5 मार्च गुरुवार ICC में T20 वर्ल्ड कप (दूसरा सेमीफाइनल), नेपाल चुनाव
    8 मार्च रविवार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ICC मेंस T20 (फाइनल)
    15 मार्च रविवार ऑस्कर अवॉर्ड
    19 मार्च गुरुवार चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, गुड़ी पड़वा
    20 मार्च शुक्रवार ईद उल फितर (चांद दिखने पर तय)
    23 मार्च सोमवार शहीद दिवस
    26 मार्च गुरुवार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)
    27 मार्च शुक्रवार रामनवमी
    31 मार्च मंगलवार महावीर जयंती

    March 2026

    (AI Generated Image)

    अप्रैल 2026                        

    तारीख दिन इवेंट
    1 अप्रैल बुधवार JEE मेन्स सेशन 2
    2 अप्रैल गुरुवार हनुमान जन्मोत्सव
    3 अप्रैल शुक्रवार गुड फ्राइडे
    7 अप्रैल मंगलवार विश्व स्वास्थ्य दिवस
    14 अप्रैल मंगलवार अंबेडकर जयंती
    20 अप्रैल सोमवार  अक्षय तृतीया
    22 अप्रैल बुधवार  पृथ्वी दिवस
    24 अप्रैल शुक्रवार थॉमस और उबर कप बैडमिंटन

    तारीख तय नहीं : NDA, CDS एग्जाम, CBSE 10वीं फेज 1 रिजल्ट, UP बोर्ड एग्जाम रिजल्ट                    

    April 2026

    (AI Generated Image)

    मई 2026                          

    तारीख दिन इवेंट
    1 मई शुक्रवार बुद्ध पूर्णिमा, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस
    3 मई रविवार  विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस
    10 मई रविवार मदर्स डे
    12 मई मंगलवार कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026
    17 मई   रविवार   JEE एड्वांस
    18 मई सोमवार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट
    24 मई रविवार 

    UPSC CSE प्रीलिम्स
    27 मई बुधवार ईद उल अजहा / बकरीद

    तारीख तय नहीं : 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव   

    May 2026      

    (AI Generated Image)              

    जून 2026                          

    तारीख दिन इवेंट
    5 जून शुक्रवार विश्व पर्यावरण दिवस
    11 जून गुरुवार फीफा वर्ल्ड कप
    12 जून शुक्रवार

    ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026, मूवी रिलीज: जेलर 2
    14 जून  रविवार ICC महिला T20 वर्ल्ड कप, भारत-पाक मैच
    21 जून रविवार  अंतरराष्ट्रीय योग दिवस,  फादर्स डे 
    29 जून सोमवार विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट

    तारीख तय नहीं: पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव     

    June 2026

    (AI Generated Image)                  

    जुलाई 2026

    तारीख दिन इवेंट
    1 जुलाई बुधवार  नेशनल डॉक्टर्स डे, टीम इंडिया का इंग्लैंड टूर
    7 जुलाई मंगलवार नाटो लीडर्स समिट
    16 जुलाई गुरुवार 

    जगन्नाथ रथ यात्रा
    25 जुलाई शनिवार आषाढ़ी एकादशी
    26 जुलाई रविवार कारगिल विजय दिवस
    29 जुलाई बुधवार गुरु पूर्णिमा
    30 जुलाई गुरुवार 

    सावन का महीना शुरू

     तारीख तय नहीं : संसद का मानसून सत्र

    July 2026

    (AI Generated Image)

    अगस्त 2026

    तारीख दिन इवेंट
    7 अगस्त शुक्रवार राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस
    8 अगस्त शनिवार भारत छोड़ो आंदोलन दिवस
    15 अगस्त शनिवार  80वां स्वतंत्रता दिवस
    16 अगस्त रविवार हरियाली तीज
    17 अगस्त सोमवार नाग पंचमी
    19 अगस्त बुधवार तुलसीदास जयंती
    20 अगस्त गुरुवार सद्भावना दिवस
    21 अगस्त शुक्रवार  

    सिविल सर्विस मेन्स एग्जाम
    25 अगस्त मंगलवार ईद मिलाद उन नबी
    26 अगस्त बुधवार ओणम
    28 अगस्त शुक्रवार रक्षाबंधन
    29 अगस्त शनिवार राष्ट्रीय खेल दिवस
    30 अगस्त रविवार यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 

    तारीख तय नहीं : 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

    August 2026

    (AI Generated Image)

    सितंबर 2026

    तारीख दिन इवेंट
     4 सितंबर  शुक्रवार  कृष्ण जन्माष्टमी
     5 सितंबर  शनिवार  शिक्षक दिवस
     14 सितंबर  सोमवार   हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, हिंदी दिवस
     15 सितंबर  मंगलवार   इंजीनियर डे
     17 सितंबर  गुरुवार  विश्वकर्मा जयंती
     19 सितंबर  शनिवार   राधा अष्टमी
     25 सितंबर   शुक्रवार   अनंत चतुर्दशी
     26 सितंबर  शनिवार   पितृपक्ष शुरू

    तारीख तय नहीं: भारत-श्रीलंका टेस्ट, भारत-वेस्टइंडीज सीरीज, NDA, CDS एग्जाम 

    September 2026

    (AI Generated Image)

    अक्टूबर 2026

    तारीख दिन इवेंट
    2 अक्टूबर शुक्रवार गांधी जयंती
    10 अक्टूबर शनिवार   सर्वपितृ अमावस्या
    11 अक्टूबर रविवार शारदीय नवरात्रि प्रारंभ, महाराजा अग्रसेन जयंती
    18 अक्टूबर रविवार दुर्गा अष्टमी
    19 अक्टूबर   सोमवार

    महानवमी
    20 अक्टूबर मंगलवार  

    दशहरा (विजयादशमी)
    25 अक्टूबर रविवार शरद पूर्णिमा
    26 अक्टूबर सोमवार वाल्मीकि जयंती 29 अक्टूबर गुरुवार करवा चौथ
    31 अक्टूबर शनिवार  राष्ट्रीय एकता दिवस 

    तारीख तय नहीं : फिल्मफेयर अवार्ड्स 2026

    October 2026

    (AI Generated Image)

    नवंबर 2026

    तारीख दिन इवेंट
    1 नवंबर रविवार  अहोई अष्टमी
    6 नवंबर शुक्रवार 

    धनतेरस
    7 नवंबर शनिवार रूप चौदस
    8 नवंबर रविवार दिवाली
    10 नवंबर मंगलवार गोवर्धन पूजा
    11 नवंबर बुधवार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, भाई दूज
    13 नवंबर शुक्रवार   छठ पूजा व्रत शुरू
    14 नवंबर शनिवार बाल दिवस
    16 नवंबर  सोमवार छठ पूजा समापन
    20 नवंबर शुक्रवार देवउठनी एकादशी
    21 नवंबर शनिवार तुलसी विवाह
    23 नवंबर सोमवार  कार्तिक पूर्णिमा / देव दीपावली
    24 नवंबर मंगलवार गुरु नानक जयंती
    26 नवंबर गुरुवार संविधान दिवस

    November

    (AI Generated Image)

    दिसंबर 2026

    इवेंट तारीख इवेंट
    1 दिसंबर मंगलवार कालभैरव जयंती
    4 दिसंबर  शुक्रवार   भारतीय नौसेना दिवस
    14 दिसंबर सोमवार विवाह पंचमी
    16 दिसंबर बुधवार धनु संक्रांति
    23 दिसंबर बुधवार दत्तात्रेय जयंती
    25 दिसंबर  शुक्रवार क्रिसमस

    तारीख तय नहीं : जी20 शिखर सम्मेलन, CLAT 2027, संसद का शीतकालीन सत्र

    December 2026

    (AI Generated Image)

