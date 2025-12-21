Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक करेगी ब्लड शुगर कंट्रोल, बस इन 4 बातों का रखना होगा ध्यान

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:17 PM (IST)

    खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक न सिर्फ बेहतर पाचन के लिए जरूरी है, बल्कि ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में बहुत फायदेमंद (Walk After Meal Benefits) है ...और पढ़ें

    Hero Image

    क्यों जरूरी है खाने के बाद टहलना? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं अगर आप खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक करना शुरू कर दें, तो आपकी सेहत को कितना फायदा मिल सकता है? दरअसल, खाने के बाद थोड़ी-सी चहलकदमी न केवल ताजगी देती है, बल्कि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी काफी असरदार (10 Minute Walk After Meal) हो सकती है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जी हां, इसलिए खाने के बाद आपको तुरंत बैठना या लेटना नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ी देर वॉक करनी चाहिए। आइए जानें खाने के बाद 10 मिनट वॉक करने से कैसे ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद (Walk After Meal to Control Sugar) मिल सकती है। 

    मांसपेशियों की गतिविधि और ग्लूकोज का इस्तेमाल

    खाने के बाद, हमारा शरीर खाने को ग्लूकोज में तोड़ता है, जो ब्लड में प्रवेश करता है। इसकी प्रतिक्रिया में पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, जो सेल्स को ग्लूकोज अब्जॉर्ब करने और एनर्जी में बदलने का संकेत देता है। जब हम चलते हैं, तो हमारी मांसपेशियों को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इससे मांसपेशियां ब्लड से ज्यादा ग्लूकोज लेने लगती हैं, जिससे ब्लड शुगर का स्तर कम हो जाता है।

    इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार

    नियमित रूप से खाने के बाद चलने से शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। इसका मतलब है कि शरीर को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए कम इंसुलिन की जरूरत होती है। खाने के 10-15 मिनट बाद की छोटी वॉक, खासतौर से रात के खाने के बाद, ब्लड शुगर के स्तर को 30% तक कम कर सकती है।

    समय और अवधि का रखें ध्यान

    खाने के 30 मिनट से 1 घंटे के भीतर चलना सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब ब्लड शुगर का लेवल सबसे ज्यादा होता है। केवल 10 मिनट की वॉक भी काफी हो सकती है, जिससे इसे रूटीन में शामिल करना आसान हो जाता है।

    • नियमितता बनाए रखें- कोशिश करें कि हर दिन खाने के बाद टहलने की आदत डालें।
    • धीमी गति से शुरुआत करें- अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो धीमी गति से शुरुआत करें।
    • हाइड्रेटेड रहें- चलने से पहले और बाद में पानी पीना न भूलें
    Walking Mistakes (1)
     
    (AI Generated Imagr

    खाने के बाद वॉक के अन्य फायदे

    यह न केवल ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, बल्कि पाचन में सुधार, दिल के स्वास्थ्य को बढ़ावा और तनाव कम करने में भी मदद करता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।