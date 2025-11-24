शरीर में दिखाई दें ये 7 लक्षण, तो समझ जाएं खतरे में है लिवर; कैंसर का हो सकते हैं संकेत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लिवर कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसका समय पर पता चलना बेहद जरूरी है। हालांकि, शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण (Liver Cancer Symptoms) साफ नजर नहीं आते, लेकिन जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, शरीर में कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर इन लक्षणों को वक्त पर पहचान लें, तो इलाज सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए लिवर कैंसर के लक्षणों (Warning Signs of Liver Cancer) पर ध्यान देना जरूरी है। आइए जानें लिवर कैंसर होने पर शरीर में कैसे लक्षण नजर आ सकते हैं।

पेट में दर्द और सूजन लिवर कैंसर का एक सबसे अहम लक्षण पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में दर्द होना है। यह दर्द हल्के से लेकर तेज हो सकता है। साथ ही पेट में सूजन या भारीपन महसूस हो सकता है। कई बार पेट फूला हुआ भी लगता है।

वजन में अचानक गिरावट बिना किसी कोशिश के अचानक वजन कम होना लिवर कैंसर का एक गंभीर संकेत हो सकता है। अगर कुछ हफ्तों में ही आपका वजन तेजी से कम हो रहा है, तो यह चिंता का विषय है।

भूख न लगना और जी मिचलाना लिवर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को अक्सर भूख कम लगती है। खाने का मन नहीं करता और जी मिचलाने की शिकायत रहती है। कभी-कभी उल्टी भी हो सकती है। पीलिया पीलिया लिवर कैंसर का एक अहम लक्षण है। इसमें त्वचा, आंखों का सफेद भाग और नाखून पीले पड़ने लगते हैं। यह लिवर के ठीक से काम न कर पाने के कारण होता है। थकान और कमजोरी लगातार थकान रहना और शरीर में कमजोरी महसूस होना भी लिवर कैंसर का संकेत हो सकता है। यह थकान आराम करने से भी दूर नहीं होती। मल और यूरिन में बदलाव लिवर कैंसर में मल का रंग हल्का या चाक जैसा सफेद हो सकता है, जबकि यूरिन का रंग गहरा पीला या चाय जैसा हो जाता है। बुखार आना बिना किसी कारण के लगातार बुखार आना भी लिवर कैंसर का लक्षण हो सकता है। कब करें डॉक्टर से संपर्क? अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। खासकर अगर आपको पहले से ही लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस-बी या सी है, या आपके परिवार में लिवर कैंसर का इतिहास है।