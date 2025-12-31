Language
    New Year 2026: चाहती हैं न्यू ईयर पार्टी में सबसे अलग दिखना? तो जरूर आजमाएं 5 बेस्ट स्टाइलिंग हैक्स

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    न्यू ईयर पार्टी (New Year 2026 Party) में हर कोई चाहता है कि वह सबसे स्टाइलिश दिखे। लेकिन स्टाइलिंग से जुड़ी कुछ गलतियां आपके पूरे लुक को बिगाड़ सकती ...और पढ़ें

    न्यू ईयर पार्टी पर ऐसे करें खुद को स्टाइल (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। न्यू ईयर पार्टी का मतलब होता है, ग्लैमर, मस्ती और खुद को सबसे अलग अंदाज में पेश करने का मौका। साल की आखिरी रात हर कोई चाहता है कि उसका लुक स्टाइलिश होने के साथ-साथ कॉन्फिडेंट भी लगे। लेकिन कई बार परफेक्ट आउटफिट होने के बावजूद छोटी-छोटी गलतियां पूरे लुक को बिगाड़ देती हैं। अगर आप भी न्यू ईयर पार्टी में बिना ज्यादा मेहनत के स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो इन 5 आसान स्टाइलिंग टिप्स को जरूर अपनाएं।

    कंफर्टेबल आउटफिट चुनें 

    स्टाइलिश दिखने का सबसे बड़ा मंत्र है, कंफर्ट। ऐसा आउटफिट चुनें जो ट्रेंडी होने के साथ-साथ आपको आरामदायक भी लगे। अगर आप ड्रेस पहनना पसंद करती हैं तो बॉडी-फिट या स्लिट ड्रेस एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं, इंडो-वेस्टर्न लुक के लिए सीक्विन साड़ी, शरारा या को-ऑर्ड सेट भी परफेक्ट रहेगा। याद रखें, जब आप कंफर्टेबल होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस अपने-आप नजर आएगा।

    (Picture Courtesy: Instagram)

    ग्लिटर और शिमर को करें बैलेंस 

    न्यू ईयर पार्टी में शिमर और ग्लिटर का क्रेज अलग ही होता है, लेकिन इसे ओवरडू करना लुक को भड़कीला बना सकता है। अगर आपका आउटफिट पहले से ही सीक्विन या शिमर वाला है, तो मेकअप और एक्सेसरीज को सटल रखें। वहीं अगर आप सॉलिड कलर ड्रेस पहन रही हैं, तो ग्लिटर टॉप, शिमरी हील्स या स्टेटमेंट बैग से लुक में जान डाल सकती हैं। 

    एक्सेसरीज से दें फाइनल टच

    अक्सर लोग एक्सेसरीज को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही लुक को कंप्लीट बनाती हैं। न्यू ईयर पार्टी के लिए चंकी इयररिंग्स, स्टेटमेंट नेकपीस या ट्रेंडी कफ ब्रेसलेट एक बेहतरीन ऑप्शन हैं। ध्यान रखें, अगर आउटफिट हैवी है, तो एक्सेसरीज हल्की रखें और अगर आउटफिट सिंपल है तो एक्सेसरीज को हाइलाइट करें। इसके अलावा क्लच या स्लिंग बैग भी ऐसा चुनें जो पूरे लुक के साथ मैच करे।

    (Picture Courtesy: Instagram)

    मेकअप और हेयरस्टाइल रखें आउटफिट के मुताबिक

    स्टाइलिंग सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है, मेकअप और हेयरस्टाइल भी उतने ही जरूरी हैं। न्यू ईयर पार्टी के लिए स्मोकी आईज, ग्लोइंग स्किन और न्यूड या रेड लिप्स हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। हेयरस्टाइल में सॉफ्ट कर्ल्स, स्लीक बन या हाई पोनीटेल आपको एलिगेंट लुक दे सकती है। कोशिश करें कि मेकअप और हेयर आउटफिट के साथ ओवरपावर न करें, बल्कि उसे कॉम्प्लिमेंट करें।

    फुटवियर पर दें ध्यान

    खूबसूरत फुटवियर आपके पूरे लुक को अपग्रेड कर सकता है। स्टिलेटोज, ब्लॉक हील्स या स्ट्रैपी सैंडल्स न्यू ईयर पार्टी के लिए बेस्ट रहते हैं। लेकिन हील्स ऐसी चुनें जिनमें आप चल भी सकें। 

     