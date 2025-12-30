Language
    रोज नहाएं या एक दिन छोड़कर? सर्दियों की इस सबसे बड़ी उलझन का यहां पढ़ें सही जवाब

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    क्या सर्दी के मौसम में आप भी रोज नहाना पसंद नहीं करते? या इस सोच में पड़े रहते हैं कि एक दिन स्किप करके नहाने से क्या बिगड़ जाएगा? अगर हां, तो आपको यह ...और पढ़ें

    सर्दियों में रोज नहाना सही है या नहीं? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही एक आम सवाल लोगों के मन में उठने लगता है, क्या इस मौसम में रोज नहाना जरूरी है (Skipping Bath in Winter)? ठंड के दिनों में सुबह-सुबह नहाना कई लोगों को मुश्किल लगता है, वहीं कुछ लोग इसे आदत या साफ-सफाई से जोड़कर रोज नहाते हैं। 

    लेकिन क्या सचमुच सर्दियों में भी रोज नहाना जरूरी है? और क्या सर्दी के मौसम में रोज नहाना सही है या नहीं (Should We Bath Everyday)? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं।

    स्किन को हो सकता है नुकसान? 

    दरअसल, सर्दियों की ठंडी और शुष्क हवा पहले से ही हमारी त्वचा की नमी को कम कर देती है। ऐसे में अगर आप रोज गर्म पानी से नहाते हैं और बार-बार साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे स्किन के नेचुरल ऑयल निकल जाते हैं। ये नेचुरल ऑयल त्वचा को नमी देने और उसे सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके हटने से स्किन में ड्राइनेस, खिंचाव, खुजली और यहां तक कि एक्जिमा जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

    इन्फेक्शन का खतरा 

    इसके अलावा, हमारी त्वचा पर कुछ अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो स्किन को इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। रोज नहाने और ज्यादा क्लीनिंग से यह नेचुरल बैरियर कमजोर पड़ सकता है, जिससे त्वचा ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है।

    गर्म पानी करता है स्किन डैमेज

    सर्दियों में नहाने का एक और बड़ा नुकसान बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल है। ज्यादा गर्म पानी त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाता है और नमी को और तेजी से खत्म करता है। इसलिए अगर नहाना जरूरी हो, तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। साथ ही, नहाने का समय भी ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए।

    क्या सर्दियों में नहाना बंद कर देना चाहिए? 

    हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सर्दियों में नहाना छोड़ ही देना चाहिए। दिनभर की धूल-मिट्टी, प्रदूषण और गंदगी को त्वचा से हटाने के लिए नहाना जरूरी है। अगर आप रोज नहीं नहाते हैं, तो भी शरीर के उन हिस्सों की सफाई जरूर करनी चाहिए, जहां पसीना ज्यादा आता है, जैसे अंडरआर्म्स, पैर, चेहरा और प्राइवेट एरिया।

    क्या है नहाने का सही तरीका?

    सर्दियों में एक दिन छोड़कर नहाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खासकर अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है। इसके साथ ही नहाने के तुरंत बाद मॉइश्चराइजर, बॉडी लोशन या हल्का तेल लगाना बहुत जरूरी है, ताकि त्वचा में नमी बनी रहे।