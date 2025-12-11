90% लोग नहाने के बाद करते हैं ये गलती! गीले तौलिये का ये सच जानकर आप भी पकड़ लेंगे सिर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की हड़बड़ाहट में आप भी शायद अनजाने में ऐसा कर रहे हों कि नहाने के बाद गीला तौलिया यहां-वहां रखकर भूल जाते हों। लेकिन क्या आपको पता है मामूली-सी नजर आने वाली ये आदत आपकी स्किन को बड़ा नुकसान दे सकती है? आइए जानते हैं कि तौलिए को सही तरीके से न सुखाना कैसे आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है।

बढ़ सकता है खतरा गीले तौलिए को यूं ही बिस्तर या कुर्सी पर छोड़ देने से कुछ ही घंटों में उस पर स्टैफिलोकोकस ऑरियस, एस्चेरिचिया कोलाई जैसे बैक्टीरिया अपना ठिकाना बना सकते हैं। आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है और एक्जीमा,पिंपल या लाल चकत्तों के होने का खतरा बढ़ सकता है। अगर किसी को पहले से ही स्किन डिजीज है तो उनके लक्षण और बढ़ जाने का जोखिम रहता है।