Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    90% लोग नहाने के बाद करते हैं ये गलती! गीले तौलिये का ये सच जानकर आप भी पकड़ लेंगे सिर

    By Niharika PandeyEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:14 AM (IST)

    गीला तौलिए गलत जगह रख देने या सही तरीके से धूप में ना सुखाने की आदत आपकी स्किन के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ इंफेक्शन कंट्रोल जर्नल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नहाने के बाद तौलिये से जुड़ी ये गलतियां पहुंचा सकती हैं स्किन को नुकसान (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की हड़बड़ाहट में आप भी शायद अनजाने में ऐसा कर रहे हों कि नहाने के बाद गीला तौलिया यहां-वहां रखकर भूल जाते हों। लेकिन क्या आपको पता है मामूली-सी नजर आने वाली ये आदत आपकी स्किन को बड़ा नुकसान दे सकती है? आइए जानते हैं कि तौलिए को सही तरीके से न सुखाना कैसे आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बढ़ सकता है खतरा

    गीले तौलिए को यूं ही बिस्तर या कुर्सी पर छोड़ देने से कुछ ही घंटों में उस पर स्टैफिलोकोकस ऑरियस, एस्चेरिचिया कोलाई जैसे बैक्टीरिया अपना ठिकाना बना सकते हैं। आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है और एक्जीमा,पिंपल या लाल चकत्तों के होने का खतरा बढ़ सकता है। अगर किसी को पहले से ही स्किन डिजीज है तो उनके लक्षण और बढ़ जाने का जोखिम रहता है।

    इस तरह बनाए रखें टॉवेल हाइजीन

    • फेस टॉवेल को 1 से 2 बार इस्तेमाल करने के बाद ही धो देना चाहिए। वहीं बाथ टॉवेल को आप 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं।
    • तौलिए को इस्तेमाल करने के बाद यूं ही कमरे में गीला न रखें उसे सीधे धूप या खुली हवा में सुखाएं।
    • अच्छी क्वालिटी के एंटीबैक्टीरियल टॉवेल का इस्तेमाल करें, जिसकी पानी सोखने की क्षमता ज्यादा और तेज हो।
    • कभी भी किसी से टॉवेल शेयर ना करें। ऐसा करके आप बैक्टीरिया और डैड स्किन भी शेयर कर रहे होते हैं।
    • अगर आपके टॉवेल पुराने, रफ हो चुके हैं तो उसे तुरंत बदल दें।
    • स्किन के लिए कॉटन टॉवेल ही सबसे अच्छे होते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए इसे ही सबसे बेहतर फैब्रिक माना जाता है। 

    ना करें ये गलतियां

    टॉवेल को धोने के दौरान हम हर रोज ऐसी गलतियां करते हैं जो आपके टॉवेल के साथ-साथ स्किन के लिए भी नुकसानदायक है–

    • ज्यादा मात्रा में डिटर्जेंट या फेब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करना।
    • टॉवेल को जींस, कम्बल या रेशे वाले कपड़ों के साथ मशीन में धोना या सुखाना।
    • पूरी तरह सुखाए बिना ही उसे फोल्ड करके रख देना।

    यह भी पढ़ें- सॉफ्ट स्किन के लिए जरूरी है रोज साबुन से नहाना? यहां समझें क्या होगा अगर सिर्फ पानी से नहाएंगे आप