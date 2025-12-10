लंपी स्किन डिजीज से पशुओं को बचाने के लिए 11 दिसंबर से शुरू होगा अभियान, लगाएं जाएंगे मुफ्त टीके

जागरण संवाददाता, कौशांबी। गोवंशीय मवेशियों को लंपी स्किन डिजीज से बचाने के लिए 11 से 25 दिसंबर तक विशेष नि:शुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। विभाग को इस अभियान के लिए वैक्सीन की पहली खेप प्राप्त हो चुकी है।

इस अभियान तक पशु चिकित्सकों की टीम गांव-गांव जाकर बेजुबान मवेशियों का टीकाकरण करेगी। इसके लिए सभी प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है।

कौशांबी में करीब 20 हजार गोवंशीय पशु हैं। लंपी स्किन डिजीज एक गंभीर विषाणुजनित रोग है। इसमें मवेशियों को तेज बुखार, आंख-नाक से पानी गिरना, पैरों में सूजन तथा पूरे शरीर पर कठोर व चपटी गांठ बनने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।