लंपी स्किन डिजीज से पशुओं को बचाने के लिए 11 दिसंबर से शुरू होगा अभियान, लगाएं जाएंगे मुफ्त टीके
कौशाम्बी में लंपी स्किन डिजीज से पशुओं को बचाने के लिए 11 दिसंबर से टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत पशुओं को मुफ्त टीके लगाए जाएंगे
जागरण संवाददाता, कौशांबी। गोवंशीय मवेशियों को लंपी स्किन डिजीज से बचाने के लिए 11 से 25 दिसंबर तक विशेष नि:शुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। विभाग को इस अभियान के लिए वैक्सीन की पहली खेप प्राप्त हो चुकी है।
इस अभियान तक पशु चिकित्सकों की टीम गांव-गांव जाकर बेजुबान मवेशियों का टीकाकरण करेगी। इसके लिए सभी प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है।
कौशांबी में करीब 20 हजार गोवंशीय पशु हैं। लंपी स्किन डिजीज एक गंभीर विषाणुजनित रोग है। इसमें मवेशियों को तेज बुखार, आंख-नाक से पानी गिरना, पैरों में सूजन तथा पूरे शरीर पर कठोर व चपटी गांठ बनने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।
गंभीर स्थिति में श्वसन तंत्र में घाव बन जाने से सांस लेने में कठिनाई, वजन में कमी और अत्यधिक कमजोरी तक हो जाती है। कई मामलों में दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन भी काफी घट जाता है। जबकि, गर्भवती मवेशियों में गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है।
बुधवार को हम सबका एक ही नारा, कोई पशु न हो बीमार हमारा, …आइए मिलकर टीका लगवाएं। लंपी स्किन डिजीज से इन्हें बचाएं... के साथ टीकाकरण अभियान का आगाज किया जाएगा।
पशुपालकों से अपील की गई है कि वह अपने सभी गोवंशीय मवेशियों का समय से टीकाकरण अवश्य कराएं। यदि किसी पशु में लंपी के लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत स्वस्थ मवेशियों से अलग रखें। स्वच्छ पानी दें व मच्छरों-मक्खियों से बचाव के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करें। किसी पशु की मृत्यु होने पर शव को खुले में न फेंककर वैज्ञानिक विधि से दफनाने की सलाह दी गई है।
डॉ. राकेश कुमार, अपर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।
