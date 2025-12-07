Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रात को गुनगुने पानी से नहाने के 6 फायदे, स्ट्रेस से लेकर मांसपेशियों के दर्द तक से मिलेगा छुटकारा

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:06 PM (IST)

    रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद (Hot Shower Benefits) है। यह गहरी और शांत नींद लाने में मदद ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सोने से पहले लें गुनगुने पानी से नहाना है फायदेमंद (AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं अगर आप रात को सोने से थोड़ी देर पहले गुनगुने पानी से नहाना आपके लिए काफी फायदेमंद (Benefits of Bathing Before Sleep) हो सकता है? जी हां, सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, दोनों को ही काफी फायदा पहुंचता है। आइए जानें इससे क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गहरी और शांत नींद में सहायक

    रात को गुनगुने पानी से नहाने का सबसे बड़ा फायदा अच्छी नींद है। गुनगुना पानी शरीर के तापमान को थोड़ा बढ़ाता है, और स्नान के बाद जब शरीर ठंडा होता है, तो यह प्राकृतिक रूप से नींद के संकेत देता है। यह प्रक्रिया मेलाटोनिन हार्मोन के सीक्रेशन को एक्टिव करती है, जो नींद-जागने के साइकिल को नियंत्रित करता है। इससे नींद न आने की समस्या कम होती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है।

    Hot shower

    (Picture Courtesy: Freepik)

    स्ट्रेस और एंग्जायटी में कमी

    दिनभर की थकान और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए गुनगुने पानी का नहाना एक प्राकृतिक उपचार है। गर्म पानी मांसपेशियों को आराम देकर शरीर के तनाव को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। यह कोर्टिसोल के लेवल को कम करने में मदद करता है, जिससे एंग्जायटी और डिप्रेशन के लक्षणों में राहत मिलती है।

    मांसपेशियों का दर्द दूर करना

    अगर आप शारीरिक मेहनत करते हैं या एक्सरसाइज के बाद मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो रात को गुनगुने पानी से नहाना लाभदायक हो सकता है। गर्म पानी मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द को कम करता है। 

    त्वचा के लिए लाभदायक

    गुनगुने पानी से स्नान त्वचा के पोर्स को खोलता है, जिससे त्वचा की गहरी सफाई होती है और धूल-मिट्टी व एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाते हैं। यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर त्वचा को ग्लोइंग बनाता है। हालांकि, ज्यादा गर्म पानी त्वचा की प्राकृतिक नमी को छीन सकता है, इसलिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए।

    ब्लड सर्कुलेशन में सुधार

    गुनगुना पानी ब्लड वेसल्स को फैलाता है, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देता है, जिससे शरीर के काम करने की क्षमता में सुधार होता है और दिल के स्वास्थ्य को फायदा मिलता है।

    मानसिक शांति और फोकस में बढ़ोतरी

    रात का गुनगुने पानी से नहाने से दिमाग भी रिलैक्स करता है। इससे आपके दिमाग की थकान दूर होती है। साथ ही, नींद अच्छी आने से फोकस करने की क्षमता भी बढ़ती है और दिमाग बेहतर फंक्शन करता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।