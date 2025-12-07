सर्दी में क्यों बढ़ जाता है आंखों का इन्फेक्शन? सिर्फ ठंड नहीं, 5 कारण हैं जिम्मेदार; पढ़ें डॉक्टर की राय

सर्दियों में आंखों के इन्फेक्शन के मामले क्यों बढ़ जाता है?

एलर्जी में बढ़ोतरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन- सर्दियों में कम्बल, कारपेट, स्वेटर आदि से धूल के कण निकलते हैं। साथ ही, पालतू जानवरों के साथ ज्यादा वक्त बिताने से एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के कारण आंखें कमजोर हो जाती हैं और उन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है।

आंखों को बार-बार रगड़ने की आदत- सर्दियों में आंखों में होने वाली खु जली और जलन के कारण लोग बार-बार आंखें रगड़ते हैं। अगर हाथ साफ न हों, तो कीटाणु आंखों में सीधे पहुंच जाते हैं। बच्चों में यह आदत ज्यादा देखी जाती है, जिससे उनमें इन्फेक्शन का जोखिम बढ़ जाता है।

वायरस बंद जगहों में तेजी से फैलते हैं- सर्दियों में लोग ज्यादातर समय घरों, स्कूलों या दफ्तरों जैसे बंद स्थानों पर बिताते हैं। ऐसे में एडिनोवायरस जैसे वायरस, जो वायरल कंजक्टिवाइटिस का कारण बनते हैं, आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। एक इन्फेक्टेड व्यक्ति पूरे परिवार में इन्फेक्शन फैला सकता है।

(AI Generated Image)

इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करें?

आंखों को नम रखें- डॉक्टर की सलाह से आर्टिफिशियल टीयर्स या लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें।

हाथों की सफाई रखें- बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोएं। आंखों को छूने से पहले खास ध्यान दें।

आंखें रगड़ने से बचें- अगर खुजली हो रही है, तो ठंडे पानी से आंखें धोएं या साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर आंखों पर हल्के से रखें।

घर की हवा में नमी बनाए रखें- ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें या कमरे में पानी से भरा बर्तन रखें। हीटर का तापमान बहुत ज्यादा न रखें।

तौलिए, रूमाल और तकिए के कवर साफ रखें- नियमित रूप से गर्म पानी से धोएं। पर्सनल सामान शेयर न करें।

धूप के चश्मे का इस्तेमाल- तेज हवा और धूप से बचाव के लिए बाहर निकलते समय धूप का चश्मा पहनें।

कॉन्टैक्ट लेंस पर खास ध्यान- हाइजीन का पूरा ख्याल रखें। इन्फेक्शन के लक्षण दिखने पर तुरंत लेंस का इस्तेमाल बंद कर दें।