बार-बार आंख रगड़ने की आदत कैसे नुकसानदायक हो सकती है और आंखों को छूने से पहले क्या करना चाहिए?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर जब आंखों में खुजली होती है या थकान महसूस होती है, तो हम अनजाने में आंखें रगड़ने लगते हैं। यह एक आम आदत है, जो पलभर के लिए आराम देती है, लेकिन लंबे समय में यह हमारी आंखों के लिए काफी नुकसानदायक (Eye Rubbing Side Effects) साबित हो सकती है।

जी हां, इस बारे में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आंखें रगड़ना न केवल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाता है, बल्कि इससे आंखों की संरचना को भी गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए यह साधारण लगने वाली आदत आपकी नाजुक आंखों को काफी नुकसान (Harms of Rubbing Eyes) पहुंचाती है। आइए जानें कैसे।

इन्फेक्शन का खतरा जब हम बार-बार आंखों को रगड़ते हैं, तो हाथों पर मौजूद धूल, बैक्टीरिया और वायरस सीधे आंखों में पहुंच जाते हैं। इससे कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई जैसी बीमारियां हो सकती हैं। खासकर सर्दी-जुकाम या एलर्जी के मौसम में यह इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है।

कॉर्निया को नुकसान लगातार आंखें रगड़ने से कॉर्निया यानी आंख की बाहरी ट्रांसपेरेंट परत कमजोर हो सकती है। इससे केरेटोकोनस हो जाता है, जिसमें कॉर्निया पतली होकर आगे की ओर उभर जाती है। यह दृष्टि को धुंधला कर देती है और गंभीर मामलों में लेंस या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।