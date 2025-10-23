Language
    बार-बार आंख रगड़ने की आदत कैसे नुकसानदायक हो सकती है और आंखों को छूने से पहले क्या करना चाहिए?

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:22 AM (IST)

    आंखों में खुजली या ड्राइनेस होने पर हम अक्सर अपनी आंखों को रगड़ने लगते हैं। ऐसा करने से थोड़ी देर के लिए आराम तो मिलता है, लेकिन इससे लॉन्ग-टर्म में आपकी आंखों को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए आंखों को रगड़ने से बचना जरूरी है। आइए जानें आंखों को रगड़ने की आदत कैसे नुकसान (Eye Rubbing Side Effects) पहुंचा सकती है।   

    आंखों को रगड़ने से डैमेज हो सकता है कॉर्निया (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर जब आंखों में खुजली होती है या थकान महसूस होती है, तो हम अनजाने में आंखें रगड़ने लगते हैं। यह एक आम आदत है, जो पलभर के लिए आराम देती है, लेकिन लंबे समय में यह हमारी आंखों के लिए काफी नुकसानदायक (Eye Rubbing Side Effects) साबित हो सकती है। 

    जी हां, इस बारे में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आंखें रगड़ना न केवल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाता है, बल्कि इससे आंखों की संरचना को भी गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए यह साधारण लगने वाली आदत आपकी नाजुक आंखों को काफी नुकसान (Harms of Rubbing Eyes) पहुंचाती है। आइए जानें कैसे। 

    इन्फेक्शन का खतरा

    जब हम बार-बार आंखों को रगड़ते हैं, तो हाथों पर मौजूद धूल, बैक्टीरिया और वायरस सीधे आंखों में पहुंच जाते हैं। इससे कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई जैसी बीमारियां हो सकती हैं। खासकर सर्दी-जुकाम या एलर्जी के मौसम में यह इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है।

    कॉर्निया को नुकसान

    लगातार आंखें रगड़ने से कॉर्निया यानी आंख की बाहरी ट्रांसपेरेंट परत कमजोर हो सकती है। इससे केरेटोकोनस   हो जाता है, जिसमें कॉर्निया पतली होकर आगे की ओर उभर जाती है। यह दृष्टि को धुंधला कर देती है और गंभीर मामलों में लेंस या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।

    डार्क सर्कल्स और सूजन

    आंखों के आसपास की त्वचा बहुत सेंसिटिव होती है। बार-बार रगड़ने से वहां की ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं, जिससे आंखों के नीचे काले घेरे और सूजन आने लगती है।

    एलर्जी और जलन

    जिन लोगों को एलर्जी होती है, वे अक्सर आंखों में खुजली महसूस करते हैं और उन्हें रगड़ देते हैं। ऐसा करने से आंखों की जलन बढ़ सकती है, क्योंकि रगड़ने से हिस्टामिन ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जो एलर्जी को और बढ़ाता है।

    आंखों को छूने से पहले क्या करें?

    अगर किसी कारण से आंखों को छूना भी पड़ रहा है, तो

    • हाथ अच्छी तरह धोएं- आंखों को छूने से पहले हमेशा साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम होगा।
    • टिश्यू या साफ कपड़ा इस्तेमाल करें- आंखों में खुजली या आंसू आने पर उंगलियों की जगह साफ टिश्यू का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के बाद उसे तुरंत फेंक दें।
    • आंखों को नम रखें- ड्राइनेस भी खुजली का कारण बनती हैं। इसके लिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स या आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल करें। इससे आंखें रगड़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी।
    • डॉक्टर की सलाह लें- अगर आपकी आंखें बार-बार खुजला रही हैं या जलन महसूस होती है, तो खुद से दवा न लें। किसी आई स्पेशिलिस्ट से सलाह लें ताकि सही कारण और इलाज पता चल सके।
    • कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों के लिए सावधानी- कॉन्टैक्ट लेंस लगाने या निकालने से पहले हमेशा हाथों को साफ रखें और लेंस केस को भी समय-समय पर बदलते रहें।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।