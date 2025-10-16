Fire Crackers: आतिशबाजी के धुएं से जा सकती है आंखों की रोशनी, दीपावली पर बरतें ये सावधानियां

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। दीपावली के जश्न को दोगुना करने के लिए हर कोई आतिशबाजी छुटाता है, लेकिन लोगों को आतिशबाजी छुड़ाने के दौरान एक नियमित दूरी को ध्यान में रखने की जरूरत है। इससे निकलने वाले धुंए से आंखों में जलन और दर्द, संक्रमण-एलर्जी, रेटिना को गंभीर नुकसान के अलावा मोतियाबिंद और दृष्टि संबंधी समस्याएं और आंखों की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार नजदीक ही ब्लास्ट होने से आंखों की रोशनी तक जाने की संभावना रहती है।



नेत्ररोग विशेषज्ञों का कहना है कि आतिशबाजी में उपयोग में लाई जाने वाली बारूद में फासफोरस का मिश्रण किया जाता है। इससे निकलने वाला धुआं से आंखों में जलन और एलर्जी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर यह ज्यादा नजदीक तेजी से ब्लास्ट होता है तो आंखों में चोट लगने से रेटिना को नुकसान पहुंचने के अलावा मोतियाबिंद और रोशनी तक जाने की संभावना रहती है। बच्चों की मांसपेशियों में मजबूती नहीं होने के कारण अधिक खतरनाक साबित होता है। इसलिए बच्चों को विशेषकर आतिशबाजी छुड़ाते समय दूर रखना चाहिए।