Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Eye Infection: बढ़ता प्रदूषण और बदलता मौसम, आंखों में खुजली, आंसू और दर्द की शिकायत

    By Ajay Dubey Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:48 PM (IST)

    आगरा में तापमान गिरने से वायु प्रदूषण बढ़ गया है। सुबह-शाम धुंध के कारण आंखों में खुजली, आंसू और दर्द की शिकायतें आ रही हैं। डॉक्टर असीम अग्रवाल के अनुसार, यह समस्या मौसम बदलने और वायु प्रदूषण से होने वाली एलर्जी के कारण है। धूल कणों और प्रदूषक तत्वों से आंखों में एलर्जी हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। तापमान में गिरावट के साथ शहर में एयर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। सुबह और शाम धुंध छाई है। इस के बीच आंखों में खुजली, आंसू और दर्द होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। 

    वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. असीम अग्रवाल बताते हैं, इस मौसम में आंखों में जलन, खुजली और दर्द की समस्या बढ़ गई है। ऐसा मौसम बदलने और वायु प्रदूषण से होने वाली एलर्जी के कारण हो रहा है।

    धूल कण और प्रदूषक तत्वों से आंखों में एलर्जी की समस्या हो रही है, आंख लाल पड़ जाती है और दर्द होता है। आंखों में करकराहट होती है, इससे बचने के लिए जिन क्षेत्रों में प्रदूषण ज्यादा है वहां जाने से बचें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जहां निर्माण कार्य चल रहा है वहां न जाएं, बाहर से आने पर अपनी आंखों को साफ पानी से धो लें। खुद अपने आप कोई भी आई ड्राॅप ना डालें, डाक्टर के परामर्श से ही आई ड्राॅप का इस्तेमाल करें, यह समस्या पांच से सात दिन में ठीक हो जाती है।

     

    यह भी पढ़ें- World Diabetes Day 2025: आप भी पा सकते हैं मधुमेह पर विजय, अपनाने होंगे जीवन में 5 नियम