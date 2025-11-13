Eye Infection: बढ़ता प्रदूषण और बदलता मौसम, आंखों में खुजली, आंसू और दर्द की शिकायत

जागरण संवाददाता, आगरा। तापमान में गिरावट के साथ शहर में एयर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। सुबह और शाम धुंध छाई है। इस के बीच आंखों में खुजली, आंसू और दर्द होने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. असीम अग्रवाल बताते हैं, इस मौसम में आंखों में जलन, खुजली और दर्द की समस्या बढ़ गई है। ऐसा मौसम बदलने और वायु प्रदूषण से होने वाली एलर्जी के कारण हो रहा है।

धूल कण और प्रदूषक तत्वों से आंखों में एलर्जी की समस्या हो रही है, आंख लाल पड़ जाती है और दर्द होता है। आंखों में करकराहट होती है, इससे बचने के लिए जिन क्षेत्रों में प्रदूषण ज्यादा है वहां जाने से बचें।