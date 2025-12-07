कुर्सी पर बैठे-बैठे निकल आई है तोंद? तो अब क्रंचेज छोड़िए और इन 8 तरीकों से पाएं फ्लैट टमी

Language
    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में बैठे-बैठे लंबे घंटे काम करना, कम फिजिकल एक्टिविटी और अनियमित खानपान, पेट निकलने (Belly Fat) की सबसे बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। बहुत से लोग इसे कम करने के लिए सिर्फ क्रंचेज पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्रंचेज केवल एक खास मसल्स ग्रुप को टारगेट करते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जबकि मजबूत और फ्लैट पेट के लिए पूरे कोर को ट्रेन करना जरूरी है, जिसमें पेट, कमर, हिप्स और बैक की मसल्स शामिल होती हैं। सही कोर एक्सरसाइज (Core Exercises for Belly Fat) न सिर्फ फैट कम करने में मदद करती हैं, बल्कि पोस्चर, बैलेंस और बॉडी स्ट्रेंथ भी बढ़ाती हैं। यहां कुछ ऐसी ही कोर एक्सरसाइज की जानकारी दी गई है हैं जो क्रंचेज से कहीं ज्यादा असरदार हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

    पेट की चर्बी कम करने के लिए कोर एक्सरसाइज

    • प्लैंक- पुश-अप पोजीशन में आकर शरीर को सीधा रखें और कोर मसल्स को टाइट करें। शुरुआत 20-30 सेकंड से करें और धीरे-धीरे 1 मिनट तक बढ़ाएं। यह पूरे कोर और बैक को स्ट्रेंथ देता है।
    • माउंटेन क्लाइंबर्स- पुश-अप पोजीशन में रहकर एक-एक करके घुटनों को तेजी से छाती की ओर लाएं। यह कार्डियो और कोर दोनों के लिए बेस्ट है और फैट बर्निंग प्रॉसेज को बढ़ाता है।
    • रशियन ट्विस्ट्स- जमीन पर बैठें, पैरों को हल्का ऊपर उठाएं और हाथों को साइड-टू-साइड घुमाएं। यह साइड पेट यानी ऑब्लिक मसल्स को टोन करने में मदद करता है।
    • लेग रेज रैशेज- पीठ के बल लेटकर पैरों को सीधा ऊपर उठाएं और धीरे-धीरे नीचे लाएं। यह लोअर एब्स को स्ट्रेंथ देता है और पेट के निचले हिस्से की चर्बी घटाने में मदद करता है।
    • बाइसिकल क्रंच- पीठ के बल लेटकर साइकिल चलाने जैसी मूवमेंट करें और विपरीत कोहनी को घुटने की ओर लाएं। यह पेट के ऊपर और साइड दोनों हिस्सों पर असर डालता है।
    • फ्लटर किक्स- पीठ के बल लेटकर पैरों को थोड़ा ऊपर उठाएं और बारी-बारी से ऊपर-नीचे करें। यह लोअर एब्स को टोन करता है और स्टैमिना भी बढ़ाता है।
    • डेड बग- पीठ के बल लेटें, एक हाथ और विपरीत पैर को एक साथ फैलाएं, फिर बदलें। यह कोर स्टेबिलिटी और बैक सपोर्ट के लिए शानदार है।
    • साइड प्लैंक- एक साइड पर लेटकर कोहनी पर शरीर को उठाएं और होल्ड करें। यह साइड पेट और कमर की मसल्स को मजबूत बनाता है।

    इन 8 एक्सरसाइज को अपनी वर्कआउट रूटीन में हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन शामिल करें और रोज 15-20 मिनट करें। साथ में हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं, जिससे पेट अंदर आए, कोर स्ट्रॉन्ग बने और आपका बॉडी पोस्चर बेहतर हो।
     
    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।