कुर्सी पर बैठे-बैठे निकल आई है तोंद? तो अब क्रंचेज छोड़िए और इन 8 तरीकों से पाएं फ्लैट टमी

प्लैंक- पुश-अप पोजीशन में आकर शरीर को सीधा रखें और कोर मसल्स को टाइट करें। शुरुआत 20-30 सेकंड से करें और धीरे-धीरे 1 मिनट तक बढ़ाएं। यह पूरे कोर और बैक को स्ट्रेंथ देता है।

माउंटेन क्लाइंबर्स- पुश-अप पोजीशन में रहकर एक-एक करके घुटनों को तेजी से छाती की ओर लाएं। यह कार्डियो और कोर दोनों के लिए बेस्ट है और फैट बर्निंग प्रॉसेज को बढ़ाता है।

रशियन ट्विस्ट्स- जमीन पर बैठें, पैरों को हल्का ऊपर उठाएं और हाथों को साइड-टू-साइड घुमाएं। यह साइड पेट यानी ऑब्लिक मसल्स को टोन करने में मदद करता है।

लेग रेज रैशेज- पीठ के बल लेटकर पैरों को सीधा ऊपर उठाएं और धीरे-धीरे नीचे लाएं। यह लोअर एब्स को स्ट्रेंथ देता है और पेट के निचले हिस्से की चर्बी घटाने में मदद करता है।

बाइसिकल क्रंच- पीठ के बल लेटकर साइकिल चलाने जैसी मूवमेंट करें और विपरीत कोहनी को घुटने की ओर लाएं। यह पेट के ऊपर और साइड दोनों हिस्सों पर असर डालता है।

फ्लटर किक्स- पीठ के बल लेटकर पैरों को थोड़ा ऊपर उठाएं और बारी-बारी से ऊपर-नीचे करें। यह लोअर एब्स को टोन करता है और स्टैमिना भी बढ़ाता है।

डेड बग- पीठ के बल लेटें, एक हाथ और विपरीत पैर को एक साथ फैलाएं, फिर बदलें। यह कोर स्टेबिलिटी और बैक सपोर्ट के लिए शानदार है।