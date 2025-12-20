सर्दियों में ज्यादा गर्म पानी से नहाने वाले हो जाएं सावधान! सेहत पर पड़ेगा भारी; क्या कहते हैं डॉक्टर
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सर्दी बढ़ते ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस मौसम में सर्दी-खांसी, वायरल संक्रमण, सांस संबंधी परेशानी, जोड़ों का दर्द और त्वचा की समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं। सर्दी बढ़ने पर सामान्य व्यक्ति के शरीर पर इसका असर कई तरह से पड़ता है।
बीएलके मैक्स अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डायबिटीज, ओबेसिटी व एंडोक्राइनोलाजी विभाग के वरिष्ठ निदेशक डा. एके झिंगन ने मधुमेह से पीड़ित मरीजों को इस मौसम में ज्यादा गर्म से नहीं नहाने की सलाह दी है। उनकी चेतावनी है कि ऐसा करना उनके लिए घातक हो सकता है। उनका कहना है कि ऐसे में सतर्कता और सही देखभाल बेहद जरूरी हो जाती है। उन्होंने बढ़ते वायु प्रदूषणके बीच दिल्ली की ठंड से होने वाली आम दिक्कतों और उनसे बचाव के सरल उपाय अपनाने की सलाह दी है।
सर्दी बढ़ने से होने वाली आम दिक्कतें
-सर्दी-खांसी और जुकाम
-नाक बहना, छींक आना, गला बैठना, खांसी होना आम समस्या है।
बचाव
-गर्म कपड़े पहनें, खासकर गर्दन और छाती ढककर रखें
-ठंडी हवा से बचें
-गुनगुना पानी पीएं
गले में खराश और दर्द
-ठंडी हवा और ठंडा पानी गले को नुकसान पहुंचाता है।
बचाव
-गुनगुने नमक वाले पानी से गरारे करें
-बहुत ठंडी चीजें न खाएं-पीएं
बुखार और वायरल संक्रमण
-सर्दी में वायरस जल्दी फैलते हैं, जिससे हल्का या तेज बुखार हो सकता है।
बचाव
-भीड़भाड़ वाली जगहों में मास्क पहनें
-हाथ साफ रखें
-बुखार होने पर पर्याप्त आराम करें
सांस लेने में दिक्कत
-ठंडी हवा से सांस की नली सिकुड़ जाती है, जिससे सांस फूल सकती है।
बचाव
-मुंह और नाक ढककर बाहर निकलें
-बहुत ठंडी हवा में सुबह-शाम टहलने से बचें
जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द
-सर्दी में जोड़ों की अकड़न और दर्द बढ़ जाता है।
बचाव
-हल्का व्यायाम करें
-गर्म पानी से सिकाई करें
-शरीर को गर्म रखें
त्वचा का रूखापन और फटना
-सर्द हवा और कम नमी से त्वचा सूख जाती है।
बचाव
-नारियल के तेल या अन्य कोई भी तेल या माइस्चराइज़र लगाएं
-बहुत गर्म पानी से न नहाएं
-पानी पर्याप्त मात्रा में पीएं
पाचन की समस्या
-सर्दी में पाचन धीमा हो सकता है, गैस और कब्ज की शिकायत होती है।
बचाव
-हल्का और गर्म भोजन करें
-सूप, दलिया और सब्जियां लें
सर्दी में खास ध्यान रखने वाली बातें
-दिन में धूप जरूर लें
-रात में पर्याप्त नींद लें
-शराब और धूम्रपान से बचें
-बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विवेक शर्मा बताते हैं कि सर्दियों में बच्चों का रखें विशेष ख्याल
-प्रदूषण के मद्देनजर बच्चों को मास्क लगाकर बाहर निकालें।
-रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ विटामिन सी पर विशेष ध्यान रखें।
-गुनगुना पानी पिलाते रहे। पानी की कमी नहीं होने दें।
-सर्दी, खांसी और सांस फूलने के मामले में तत्काल चिकित्सक को दिखाए।
-नियमित रूप से भांप लें।
-जिन बच्चों को एलर्जी होती है, या घर में पहले से एलर्जी है, वह जाते जाते जाएगी, उपचार में धैर्य रखें।
