क्या नारियल पानी से भी बढ़ सकता है ब्लड शुगर? डायबिटीज के मरीज पीने से पहले जरूर जान लें पूरा सच

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डायबिटीज (Diabetes) एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें खान-पान पर खास ध्यान देना पड़ता है। ऐसे में अक्सर लोग मानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को कुछ भी मीठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या नारियल पानी भी डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदेह है?

यह सवाल अक्सर मरीजों के मन में आता है कि क्या वे ताजा नारियल पानी पी सकते हैं या नहीं (Can We Drink Coconut Water in Diabetes)? दरअसल, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको नारियल पानी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फायदे और सावधानियों के बारे में जानना होगा। आइए जानें इस बारे में।

क्या डायबिटीज में नारियल पानी पी सकते हैं? जी हां, डायबिटीज के मरीज सीमित मात्रा में नारियल पानी पी सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) लगभग 54 होता है, जो इसे 'लो-जीआई' फूड्स की श्रेणी में रखता है। इसका मतलब है कि यह ब्लड शुगर के स्तर को अचानक से नहीं बढ़ाता। नारियल पानी में प्राकृतिक मिठास होती है, लेकिन इसमें पाए जाने वाले अन्य पोषक तत्व इसे सोडा या पैक्ड जूस की तुलना में एक बेहतर ऑप्शन बनाते हैं।