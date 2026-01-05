क्या नारियल पानी से भी बढ़ सकता है ब्लड शुगर? डायबिटीज के मरीज पीने से पहले जरूर जान लें पूरा सच
डायबिटीज के मरीजों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या वे नारियल पानी (Coconut Water in Diabetes) पी सकते हैं? इसे पीने से ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ जा ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डायबिटीज (Diabetes) एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें खान-पान पर खास ध्यान देना पड़ता है। ऐसे में अक्सर लोग मानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को कुछ भी मीठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या नारियल पानी भी डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदेह है?
यह सवाल अक्सर मरीजों के मन में आता है कि क्या वे ताजा नारियल पानी पी सकते हैं या नहीं (Can We Drink Coconut Water in Diabetes)? दरअसल, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको नारियल पानी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फायदे और सावधानियों के बारे में जानना होगा। आइए जानें इस बारे में।
(Picture Courtesy: Freepik)
क्या डायबिटीज में नारियल पानी पी सकते हैं?
जी हां, डायबिटीज के मरीज सीमित मात्रा में नारियल पानी पी सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) लगभग 54 होता है, जो इसे 'लो-जीआई' फूड्स की श्रेणी में रखता है। इसका मतलब है कि यह ब्लड शुगर के स्तर को अचानक से नहीं बढ़ाता। नारियल पानी में प्राकृतिक मिठास होती है, लेकिन इसमें पाए जाने वाले अन्य पोषक तत्व इसे सोडा या पैक्ड जूस की तुलना में एक बेहतर ऑप्शन बनाते हैं।
डायबिटीज में नारियल पानी के फायदे
- पोषक तत्वों का खजाना- इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और विटामिन-सी प्रचुर मात्रा में होते हैं। मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
- ब्लड सर्कुलेशन में सुधार- डायबिटीज के मरीजों में अक्सर ब्लड सर्कुलेशन की समस्या होती है, क्योंकि हाई शुगर के कारण नर्व डैमेज होने लगते हैं। नारियल पानी ब्लड वेसल्स को फैलाने में मदद करता है, जिससे शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है।
- वजन नियंत्रण और मेटाबॉलिज्म- यह कैलोरी में कम और फाइबर से भरपूर होता है, जो वजन घटाने में सहायक है। बेहतर मेटाबॉलिज्म शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है।
- हाइड्रेशन- यह शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स देता है, जो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जरूरी है, खासकर गर्मियों में।
कब और कितनी मात्रा में पिएं?
डायबिटीज के लिए क्या किसी भी व्यक्ति के लिए ज्यादा मात्रा में हेल्दी चीज भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए नारियल पानी पीते समय डायबिटीज के मरीजों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए-
- मात्रा- दिनभर में 150-200 मिलीलीटर, लगभग एक गिलास, नारियल पानी काफी है।
- समय- इसे सुबह खाली पेट या एक्सरसाइज के बाद पीना सबसे फायदेमंद होता है। रात के समय इसे पीने से बचें।
- मलाई से परहेज- नारियल पानी के अंदर की मलाई में फैट और कैलोरी ज्यादा होती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसे खाने से बचना चाहिए।
- ताजा ही पिएं- हमेशा प्राकृतिक, ताजे नारियल का पानी पिएं। बोतलबंद या डिब्बाबंद नारियल पानी में प्रिजर्वेटिव्स और एक्स्ट्रा शुगर हो सकती है, जो खतरनाक है।
- शुगर लेवल की जांच- अगर आपकी शुगर बहुत बढ़ी हुई रहती है, तो इसे डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।
- किडनी की समस्या- अगर डायबिटीज के कारण किडनी से जुड़ी कोई समस्या है, तो पोटैशियम की ज्यादा मात्रा नुकसानदेह हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बिना इसे न पिएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।