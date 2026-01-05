Language
    जिसे आप मामूली समझ रहे, वो हो सकते हैं डायबिटीज के संकेत, हाई ब्लड शुगर के ये लक्षण न करें इग्नोर

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:06 AM (IST)

    डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, जिसके मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके शुरुआती संकेत (Diabetes Early Symptoms) मामूली स ...और पढ़ें

    बेहद मामूली नजर आते हैं डायबिटीज के शुरुआती लक्षण (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़ते खान-पान के कारण डायबिटीज (Diabetes) एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है। जी हां, दुनियाभर में डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत के आंकड़े ज्यादा डराने वाले हैं। भारत को अब ‘डायबिटीज कैपिटल’ तक कहा जाने लगा है। 

    डायबिटीज की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके लक्षण (Symptoms of Diabetes) शुरुआत में इतने सामान्य लगते हैं कि लोग उन्हें थकान या उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही 'मामूली' दिखने वाले संकेत आगे चलकर गंभीर समस्या का कारण बन सकते हैं। इसलिए डायबिटीज के इन लक्षणों को अनदेखा करने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानें डायबिटीज के मामूली लगने वाले लक्षण। 

    बार-बार प्यास लगना और पेशाब आना 

    अक्सर लोग रात में बार-बार पेशाब जाने को ज्यादा पानी पीने का नतीजा मानते हैं। असल में, जब खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए किडनी पर दबाव डालता है। इसके कारण शरीर का पानी ज्यादा खर्च होता है, जिससे गला बार-बार सूखता है और बहुत ज्यादा प्यास लगती है।

    लगातार थकान और कमजोरी

    पूरी नींद लेने के बाद भी अगर आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है। जब शरीर में इंसुलिन सही से काम नहीं करता, तो सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि शरीर हमेशा 'लो एनर्जी' मोड में रहता है।

    घाव भरने में देरी होना

    क्या आपके शरीर पर लगी कोई छोटी सी खरोंच या चोट ठीक होने में हफ्तों ले रही है? अगर हां, तो यह डायबिटीज का इशारा हो सकता है। हाई ब्लड शुगर शरीर की नसों को नुकसान पहुंचाता है और ब्लड सर्कुलेशन को धीमा कर देता है। इससे शरीर की नेचुरल हीलिंग पावर कम हो जाती है, जो इन्फेक्शन के खतरे को बढ़ा देती है।

    धुंधली नजर 

    अचानक से चश्मे का नंबर बदल जाना या धुंधला दिखाई देना सिर्फ आंखों की कमजोरी नहीं है। ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ने से आंखों के लेंस में सूजन आ सकती है, जिससे फोकस करने में दिक्कत होती है। इसे नजरअंदाज करने पर आंखों की रोशनी जा सकती है या 'डायबिटिक रेटिनोपैथी' हो सकती है।

    त्वचा पर काले घेरे 

    गर्दन, बगल या घुटनों के पीछे की त्वचा का काला और मखमली पड़ना अक्सर लोग गंदगी या टैनिंग समझ लेते हैं। मेडिकल भाषा में इसे एकैंथोसिस निगरिकन्स कहते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बड़ा शुरुआती संकेत है।

    हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन

    अगर आपको बार-बार हाथ या पैरों में 'सुई चुभने' जैसी झुनझुनी महसूस होती है, तो यह शुगर के कारण नसों के डैमेज होने की शुरुआत हो सकती है।

    क्यों खतरनाक है इन्हें इग्नोर करना?

    डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा जाता है। लंबे समय तक बढ़ा हुआ शुगर लेवल शरीर के अंगों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। अगर इन लक्षणों को समय पर पहचान कर लाइफस्टाइल में बदलाव न किया जाए, तो यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पैरों के गैंग्रीन जैसी गंभीर स्थितियों तक पहुंचा सकता है।

