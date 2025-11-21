महिलाओं और पुरुषों के लिए जरूरी है कितना पानी? समझें जेंडर के हिसाब से पानी पीने का सही गणित
पानी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक संरचना अलग होने के कारण, उनकी पानी की आवश्यकताएं भी भिन्न हो सकती हैं। आमतौर पर, पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी की मात्रा व्यक्ति के वजन, गतिविधि स्तर और मौसम पर भी निर्भर करती है। प्यास लगने का इंतजार न करें, दिन भर में थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पानी हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हेल्दी रहने के लिए हाइड्रेशन एक जरूरी फैक्टर है। इसलिए डॉक्टर भी हमेशा हाइड्रेट रहने के लिए पानी पीने की सलाह देते हैं। आमतौर पर हेल्थ एक्सपर्ट रोजाना 8 गिलास या 3 लीटर पीना पीने को कहते हैं, लेकिन अक्सर मन में यह सवाल आता है कि क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए पानी की यह मात्रा अलग-अलग है?
दरअसल, पुरुष और महिला की शारीरिक संचरना अलग-अलग होती है, तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इससे उनकी हाइड्रेशन की जरूरतों में भी फर्क होता है? आइए आज इस आर्टिकल में हम जानते इसी सवाल का जवाब-
किसे जरूरी कितना पानी?
ऐसा सोचना की महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग मात्रा में पानी की जरूरत होती है, पूरी तरह सही नहीं है। असल में आपके शरीर को पानी की कितनी मात्रा चाहिए यह आपके वजन, गतिविधि के स्तर, मौसम और आपकी सेहत पर निर्भर करता है। आमतौर पर पसीने, पेशाब और सांस के जरिए हम अपने शरीर से पानी को खोते हैं, उसकी भरपाई करना जरूरी होता है। हालांकि, यह कमी हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है।
औसतन, पुरुषों को रोजाना लगभग 3 से 3.7 लीटर पानी की जरूरत होती है, वहीं महिलाओं को लगभग 2.5 से 2.7 लीटर पानी की जरूरत होती है। भले ही ये आंकड़े आम तौर पर सही हैं, लेकिन इन्हें एक दिशानिर्देश के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि किसी सख्त नियम के तौर पर।
क्या सिर्फ प्यास लगने पर ही पानी चाहिए पानी?
आमतौर पर लोग तभी पानी पीते हैं, जब उन्हें प्यास लगती है। हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्यास लगना डिहाइड्रेशन का देर से नजर आने वाला संकेत हैं। जब तक आपको प्यास लगने का एहसास होता है, तब तक आपका शरीर पहले ही डिहाइड्रेट हो चुका होता है। इसलिए एक बार में ज्यादा पानी पीने से बेहतर है कि आप दिनभर में घूंट-घूंट कर पानी पिएं।
अगर आपकी यूरिन हल्की पीली रंग की है, तो यह सही हाइड्रेशन का एक अच्छा संकेत है। गहरे पीले या एम्बर रंग की यूरिन का मतलब आमतौर पर यह होता है कि आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत है।
क्या ज्यादा पानी पीना भी हानिकारक है?
हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर कोई चीज सीमित मात्रा में फायदेमंद है, उसकी अति नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऐसा ही कुछ पानी के साथ भी है। जरूरत से ज्यादा पानी पीने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इससे खून में सोडियम लेवल कम हो सकता है, जिससे भ्रम, मतली या कमजोरी हो सकती है।
यह भी पढ़ें- क्या होगा अगर दिन भर में शरीर को मिले सिर्फ आधा लीटर पानी? हैरान कर देगा डॉक्टर का जवाब
यह भी पढ़ें- Newborns में दिखें ये 7 लक्षण तो हो जाएं सतर्क, Dehydration Fever के हैं संकेत; जानें कारण
Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।