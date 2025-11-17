क्या होगा अगर दिन भर में शरीर को मिले सिर्फ आधा लीटर पानी? हैरान कर देगा डॉक्टर का जवाब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम रोजाना पानी पीते तो हैं, लेकिन यह कम ही सोचते हैं कि शरीर को वास्तव में कितने पानी की जरूरत पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति दिनभर में सिर्फ 500 मि.ली. यानी आधा लीटर पानी पिए (Daily Water Intake), तो शरीर धीरे-धीरे डिहाइड्रेशन की स्थिति में जाना शुरू कर देता है। यह कमी छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर शरीर के लगभग हर सिस्टम पर पड़ता है। आइए, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट डॉ. सुरनजीत चटर्जी से समझते हैं इस बारे में।

खून गाढ़ा होने लगता है, दिल पर बढ़ता है बोझ जब शरीर को पानी कम मिलता है, तो खून का गाढ़ापन बढ़ जाता है। खून को शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने में दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे दिल की धड़कन तेज लग सकती है या घबराहट महसूस हो सकती है।

सिरदर्द, चक्कर और फोकस में कमी दिमाग 70% से ज्यादा पानी से बना होता है। पानी की कमी होने पर दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इससे अक्सर ये समस्याएं दिखती हैं: लगातार सिरदर्द

हल्का-हल्का चक्कर

बहुत जल्दी थकान

किसी बात पर ध्यान न लग पाना किडनी पर दबाव और इन्फेक्शन का जोखिम कम पानी में किडनी शरीर के टॉक्सिन्स को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती। इससे दो बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं: यूटीआई का खतरा बढ़ना

किडनी स्टोन बनने की संभावना

बता दें, किडनी को सही तरह से काम करने के लिए पर्याप्त पानी बेहद जरूरी होता है। कब्ज और भारीपन महसूस होना हमारी आंतें तभी सुचारू रूप से काम करती हैं जब शरीर में पर्याप्त पानी हो। आधा लीटर पानी पूरे दिन के पाचन के लिए काफी नहीं होता, जिसके कारण- कब्ज, पेट में भारीपन, खाना पचने में देरी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं।