खड़े होकर पानी पीने की आदत शरीर को अंदर से कर सकती हैं खराब; आज से ही हो जाएं सावधान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पानी पीना जीवन की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है, लेकिन इसे पीने का तरीका अगर गलत हो, तो यह फायदे की बजाय शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। पानी पीने की सही तरीका और टेंपरेचर हमारे स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग खड़े-खड़े या चलते-चलते ठंडा पानी पी लेते हैं, जो शरीर के लिए कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ कारण जिनकी वजह से खड़े होकर ठंडा पानी पीना शरीर को नुकसान पहुंचाता है।

डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर जब हम खड़े होकर ठंडा पानी पीते हैं, तो यह बिना सही प्रक्रिया के सीधे पेट में चला जाता है और मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। इससे गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या हो सकती है।

किडनी पर दबाव खड़े होकर ठंडा पानी पीने से यह तेजी से शरीर में प्रवेश करता है, जिससे फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया अचानक तेज हो जाती है। इससे किडनी पर अचानक से एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जो लम्बे समय में नुकसानदायक हो सकता है।