इन 4 लोगों को हो सकती है सिंघाड़े खाने से परेशानी, जानें किन्हें करना चाहिए इससे परहेज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सिंघाड़े कई विटामिन, मिनरल्स और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। साथ ही, इसका स्वाद भी काफी अच्छा होता है, जिसके कारण लोग इसे खाना खूब पसंद करते हैं। हालांकि, हर किसी के लिए सिंघाड़े फायदेमंद (Who Should Avoid Water Chestnuts) नहीं होते।

जी हां, कुछ लोगों को सिंघाड़े खाने से परेशानी हो सकती है। इसलिए इन लोगों को इसे खाने से बचना चाहिए। आइए जानें किन लोगों के लिए सिंघाड़े खाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। सिंघाड़े से एलर्जी वाले लोग हालांकि ऐसा कम होता है, लेकिन कुछ लोगों को सिंघाड़े से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी के लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते, खुजली, सूजन, पेट दर्द, उल्टी, दस्त या सांस लेने में तकलीफ शामिल हो सकते हैं।

इसलिए अगर सिंघाड़ा खाने के बाद आपको ऐसे कोई भी लक्षण महसूस हों, तो तुरंत इसे खाना बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको किसी अन्य फल या मेवे से एलर्जी है, तो पहली बार सिंघाड़ा थोड़ी मात्रा में ही खाएं।

इसलिए डायबिटीज के मरीजों को सिंघाड़े को अपनी डाइट में शामिल करते समय मात्रा पर खास ध्यान देना चाहिए। सिंघाड़े के आटे की भी यही स्थिति है। बेहतर होगा कि खाने के बाद अपने ब्लड शुगर लेवल की निगरानी करें और किसी डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसे डाइट में शामिल करें।