शरीर में नेचुरली बढ़ाना है गुड कोलेस्ट्रॉल, तो आज ही अपनी थाली और लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं- गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। हेल्दी रहने के लिए इन दोनों में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। जैसा कि इसके नाम से समझा जा सकता है, गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए काफी जरूरी है। यह ब्लड वेसल्स से बैड कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम करने में मदद मिलती है।

हालांकि, बदलती लाइफस्टाइल और डाइट के कारण लोगों में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। लेकिन इनमें सुधार करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया जा सकता है। आइए जानें किन बदलावों (How to Increase Good Cholesterol) को अपनाने से गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।