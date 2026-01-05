शरीर में नेचुरली बढ़ाना है गुड कोलेस्ट्रॉल, तो आज ही अपनी थाली और लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव
क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में गुड (Good Cholesterol) और बैड दोनों तरह का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जहां दिल की नसों को ब्लॉक करता ह ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं- गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। हेल्दी रहने के लिए इन दोनों में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। जैसा कि इसके नाम से समझा जा सकता है, गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए काफी जरूरी है। यह ब्लड वेसल्स से बैड कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम करने में मदद मिलती है।
हालांकि, बदलती लाइफस्टाइल और डाइट के कारण लोगों में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। लेकिन इनमें सुधार करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया जा सकता है। आइए जानें किन बदलावों (How to Increase Good Cholesterol) को अपनाने से गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
(Picture Courtesy: Freepik)
गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए फूड्स
- ऑलिव ऑयल और हेल्दी फैट्स- ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल या तिल का तेल जैसे हेल्दी फैट्स गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मददगार हैं। इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करने से हार्ट हेल्थ बेहतर होती है।
- नट्स और सीड्स- बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं। ये न केवल गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, बल्कि बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी मददगार हैं।
- फैटी फिश- सालमन, सार्डिन और मैकेरल जैसी मछलियां ओमेगा-3 फैटी एसिड का बेहतरीन सोर्स हैं। हफ्ते में 2–3 बार इन्हें खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल और दिल दोनों स्वस्थ रहते हैं।
- फ्रूट्स और सब्जियां- एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर फल जैसे संतरा, सेब, बेरीज और सब्जियां जैसे पालक, ब्रॉकली और गाजर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के साथ-साथ शरीर को डिटॉक्स भी करते हैं।
- साबुत अनाज- ओट्स, ब्राउन राइस और क्विनोआ जैसे साबुत अनाज में सॉल्यूबल फाइबर पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है।
- ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट- ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट और डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनोइड्स मौजूद होते हैं। ये दोनों ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाते हैं और दिल की सेहत को सपोर्ट करते हैं।
लाइफस्टाइल में करें ये बदलाव
- एक्सरसाइज- रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक, योग, साइक्लिंग या जॉगिंग गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नेचुरल रूप से बढ़ाती है।
- स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी- स्मोकिंग और अल्कोहल से गुड कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करता है। इनसे परहेज करके गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रख सकते हैं।
- वजन संतुलित रखें- ओवरवेट या मोटापे से जूझ रहे लोग अगर धीरे-धीरे अपना वजन घटाएं तो गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल खुद-ब-खुद बेहतर होने लगता है।
- स्ट्रेस कम करें- लगातार स्ट्रेस और नींद की कमी हार्मोनल असंतुलन पैदा कर गुड कोलेस्ट्रॉल को घटा सकती है। मेडिटेशन, प्राणायाम और पूरी नींद से इसे बैलेंस रखा जा सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।