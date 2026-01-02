Language
    अगर बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, तो भूलकर भी न खाएं 3 चीजें; सेहत पर पड़ सकता है भारी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:30 PM (IST)

    सोचिए, अगर आपके घर के पानी के पाइप में कचरा और तेल जम जाए, तो क्या होगा? पानी का बहाव रुक जाएगा और पाइप फट भी सकता है। ठीक यही हाल हमारे शरीर की नसों ...और पढ़ें

    Hero Image

    अगर बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, तो भूलकर भी न खाएं ये 3 चीजें (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइलडेस्क, नई दिल्ली। हाई कोलेस्ट्रॉल आजकल एक आम समस्या बन गई है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना किसी बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है। अक्सर हमें लगता है कि सिर्फ "मोटापा" ही बीमारी की जड़ है, लेकिन पतले लोगों की नसों में भी बैडकोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है।

    अगर आपकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल का लेवलबढ़ा हुआ आया है या आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो अपनी थाली से इन 3 चीजों (Foods To Avoid With High Cholesterol) को तुरंत बाहर कर दें। आइए जानते हैं।

    high chlolestrol

    (Image Source: Freepik) 

    ट्रांसफैट्स

    सबसे पहले जिस चीज से आपको तौबा करनी है, वह है- बाजार का तला हुआ खाना। समोसे, कचौड़ी, फ्रेंचफ्राइज़ और पैकेट बंद चिप्स में 'ट्रांसफैट्स' कूट-कूट कर भरे होते हैं।

    ये फैट्स आपके शरीर के लिए किसी जहर से कम नहीं हैं। ये न सिर्फ आपके 'बैडकोलेस्ट्रॉल' (LDL) को बढ़ाते हैं, बल्कि 'गुड कोलेस्ट्रॉल' (HDL) को कम भी कर देते हैं। अगर आपको दिल को जवान रखना है, तो आज ही इन चीजों को 'ना' कहना सीखें।

    प्रोसेस्डमीट और रेडमीट

    अगर आप नॉन-वेज खाने के शौकीन हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाएं। रेडमीट (जैसे मटन, बीफ, पोर्क) में 'सैचुरेटेडफैट' की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो सीधा आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है।

    इससे भी ज्यादा खतरनाक है- प्रोसेस्ड मीटसॉसेज, सलामी और हॉटडॉग्स जैसी चीजों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए केमिकल्स और ढेर सारे नमक का इस्तेमाल होता है। यह कॉम्बिनेशन आपके दिल की सेहत के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसकी जगह आप स्किन-लेस चिकन या मछली का विकल्प चुन सकते हैं।

    मीठा और मैदे से बनी चीजें

    आप सोच रहे होंगे कि "मीठे का कोलेस्ट्रॉल से क्या लेना-देना?" जवाब है- बहुत गहरा रिश्ता है। जब आप जरूरत से ज्यादा चीनी, मिठाई, कोल्डड्रिंक्स या मैदे से बनी चीजें (जैसे व्हाइट ब्रेड, पास्ता, बिस्किट) खाते हैं, तो आपका लिवर इसे ट्राइग्लिसराइड्स में बदल देता है।

    ट्राइग्लिसराइड्स भी एक तरह का फैट है। जब यह बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। इसलिए, अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, तो मीठे पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है।

    क्या खाएं?

    अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाएं। ओट्स, हरी सब्जियां, फल और नट्स (जैसे बादाम-अखरोट) आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये नसों में जमे एक्स्ट्राफैट को सोखकर बाहर निकालने में मदद करते हैं। याद रखें, जीभ का स्वाद कुछ पल का है, लेकिन हार्टहेल्थ पूरी जिन्दगी के लिए है।

    Source: Harvard Health

