रात को पैरों में नजर आ सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 5 लक्षण, दिखाई देते ही डॉक्टर से करवा लें टेस्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसका जल्दी से जल्दी पता लगाना जरूरी है, ताकि समस्या को बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि, आमतौर पर जल्दी पता नहीं लग पाता कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, क्योंकि इसके लक्षण (Symptoms of High Cholesterol) बेहद मामूली होते हैं।

हालांकि, रात के समय पैरों में नजर आने वाले कुछ लक्षण (Signs of High Cholesterol in Legs) हाई कोलेस्ट्रॉल की ओर इशारा करते हैं। अगर इन्हें समय पर पहचान लिया जाए, तो डॉक्टर परेशानी को बढ़ने से रोक सकते हैं। आइए जानें पैरों में हाई कोलेस्ट्रॉल के कैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

इसके कारण ऐसे लक्षण नजर आते हैं- पैरों में दर्द या ऐंठन- खासतौर से काफ मसल्स, जांघों या नितंबों में, जो आराम करते समय या रात में बढ़ सकता है।

सुन्नता या कमजोरी- पैरों में सुन्नपन, पैरों में सुन्नपन, कमजोरी महसूस होना या पैर हमेशा ठंडे रहना।

त्वचा में बदलाव- त्वचा का रंग बदलना।

घावों का देरी से भरना- पैरों के पर छोटे घावों का लंबे समय तक न भरना।

नब्ज का कमजोर होना- पैरों पर नब्ज का कम महसूस होना। (AI Generated Image) ऐसा जरूरी नहीं कि ये लक्षण सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल का ही संकेत हो। कई और परेशानियों में भी ऐसे लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे-