रात को पैरों में नजर आ सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 5 लक्षण, दिखाई देते ही डॉक्टर से करवा लें टेस्ट

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:54 AM (IST)

    कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल पर नजर बनाए रखें। रात के समय पैरों में कुछ संकेत (High C ...और पढ़ें

    कैसे पहचानें बढ़ गया है कोलेस्ट्रॉल? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसका जल्दी से जल्दी पता लगाना जरूरी है, ताकि समस्या को बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि, आमतौर पर जल्दी पता नहीं लग पाता कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, क्योंकि इसके लक्षण (Symptoms of High Cholesterol) बेहद मामूली होते हैं। 

    हालांकि, रात के समय पैरों में नजर आने वाले कुछ लक्षण (Signs of High Cholesterol in Legs) हाई कोलेस्ट्रॉल की ओर इशारा करते हैं। अगर इन्हें समय पर पहचान लिया जाए, तो डॉक्टर परेशानी को बढ़ने से रोक सकते हैं। आइए जानें पैरों में हाई कोलेस्ट्रॉल के कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। 

    हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण कैसे होते हैं?

    हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आर्टरीज में प्लाक जमा होने लगता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यह स्थिति जब पैरों की आर्टरीज को प्रभावित करती है, तो इसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहा जाता है। पीएडी में पैरों की आर्टरीज  संकरी या ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे पैरों की मांसपेशियों तक ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने लगता है

    इसके कारण ऐसे लक्षण नजर आते हैं-

    • पैरों में दर्द या ऐंठन- खासतौर से काफ मसल्स, जांघों या नितंबों में, जो आराम करते समय या रात में बढ़ सकता है।
    • सुन्नता या कमजोरी- पैरों में सुन्नपन, कमजोरी महसूस होना या पैर हमेशा ठंडे रहना।
    • त्वचा में बदलाव- त्वचा का रंग बदलना।
    • घावों का देरी से भरना- पैरों के पर छोटे घावों का लंबे समय तक न भरना।
    • नब्ज का कमजोर होना- पैरों पर नब्ज का कम महसूस होना।
    Tips to manage Cholesterol
     
    (AI Generated Image)

    ऐसा जरूरी नहीं कि ये लक्षण सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल का ही संकेत हो। कई और परेशानियों में भी ऐसे लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे- 

    • पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी नसों से जुड़ी समस्या
    • मांसपेशियों में खिंचाव
    • इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस
    • डिहाइड्रेशन
    • डायबिटीज

    क्या करें अगर ये लक्षण नजर आएं?

    • डॉक्टर से परामर्श लें- अगर आपको रात में पैरों में लगातार समस्याएं हो रही हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
    • कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं- नियमित रूप से लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं।
    • लाइफस्टाइल में सुधार- हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लें, नियमित एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ दें और स्ट्रेस मैनेज करें।
    • पैरों की देखभाल- पैरों को साफ और सूखा रखें, आरामदायक जूते पहनें और नियमित रूप से पैरों की जांच करें।

    हाई कोलेस्ट्रॉल एक "साइलेंट किलर" है जो लंबे समय तक बिना लक्षण दिखाए शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। रात में पैरों के लक्षण इसके गंभीर होने का संकेत हो सकते हैं। समय पर पहचान और इलाज से दिल का दौरा, स्ट्रोक और अन्य गंभीर स्मस्याओं के जोखिम को कम किया जा सकता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।