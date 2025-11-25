शरीर में दिखाई दें 6 लक्षण, तो समझ जाएं हेल्दी नहीं हैं आप; तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाना है जरूरी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शरीर में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर हमारी बॉडी हमें चेतावनी देना शुरू कर देता है। हालांकि, अक्सर हम इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं या आम समस्या समझकर टाल देते हैं। लेकिन इन संके (Health Warning Signs) की जड़ में गंभीर बीमारियां छिपी हो सकती हैं।

इसलिए अगर आपके शरीर में कुछ लक्षण लगातार बने रहें, तो समझ जाना चाहिए कि आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं और डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आइए जानें ऐसे 6 लक्षणों (Symptoms of Poor Health) के बारे में, जो शुरुआत में भले ही आम लग सकते हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

हमेशा थकान रहना काम के बाद थकान होना सामान्य है, लेकिन अगर आप सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं या दिनभर एनर्जी की कमी बनी रहती है, तो यह चिंता का कारण है। लगातार थकान सिर्फ नींद की कमी का संकेत नहीं है, बल्कि यह एनीमिया, थायरॉइड की समस्या, विटामिन-डी या बी12 की कमी, डिप्रेशन या क्रॉनिक स्ट्रेस का भी लक्षण हो सकता है। यह आपके इम्यून सिस्टम के कमजोर होने का भी संकेत है।

अक्सर सिरदर्द रहना अगर सिरदर्द आपका रोज का साथी बन गया है, तो इसे हल्के में न लें। लगातार सिरदर्द न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है, बल्कि यह गंभीर समस्याओं की ओर भी इशारा कर सकता है। इसके पीछे डिहाइड्रेशन, आंखों की कमजोरी, गर्दन में अकड़न, तनाव या ब्लड प्रेशर की समस्या जैसे कारण हो सकते हैं। कभी-कभी यह माइग्रेन का भी लक्षण हो सकता है।

अच्छी नींद न आना स्वस्थ रहने के लिए गहरी और पूरी नींद का आना उतना ही जरूरी है जितना कि पौष्टिक खाना। अगर आप रात को सो नहीं पाते, बार-बार नींद टूटती है या सुबह उठने पर भी तरोताजा महसूस नहीं करते, तो यह इनसोम्निया का लक्षण है। खराब नींद आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डालती है। यह तनाव या फिर ज्यादा कैफीन के कारण हो सकता है।

अचानक वजन कम होना या बढ़ना बिना किसी कोशिश के अगर आपका वजन अचानक कम या ज्यादा हो रहा है, तो यह शरीर के अंदरूनी समस्या का संकेत है। वजन का अचानक गिरना थायरॉइड, डायबिटीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या किसी अन्य गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। वहीं, वजन का तेजी से बढ़ना हार्मोनल असंतुलन, अनहेल्दी खानपान या इनएक्टिविट लाइफस्टाइल को दिखाता है।

पाचन दुरुस्त न होना स्वस्थ शरीर का आधार स्वस्थ पेट होता है। अगर आप अक्सर गैस, एसिडिटी, कब्ज, दस्त या पेट फूलने की समस्या से परेशान रहते हैं, तो यह बताता है कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह समस्याएं खराब डाइट, कम पानी पीने, फाइबर की कमी या फूड इंटॉलरेंस के कारण हो सकती हैं। लगातार पाचन संबंधी समस्याएं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) जैसी स्थिति की ओर भी इशारा कर सकती हैं।