गलत टाइम पर करते हैं नाश्ता? आज ही बदल दें ये आदत, वरना बाद में होना पड़ेगा परेशान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आप ब्रेकफास्ट में क्या और कितना खा रहे हैं, प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन कैसे बना रहे हैं, इन बातों के अलावा इन्हें खाने का समय भी उतना ही मायने रखता है।

खाने के समय और सेहत पर उसके प्रभाव को लेकर यूके में हुई स्टडी बताती है कि यह आपके मेटाबॉलिज्म, नींद और पूरी सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आइए जानते हैं, खाने के टाइम का सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है, खाने का एक तय रूटीन कैसे बनाया जा सकता है।