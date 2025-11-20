Language
    दिनभर सुपरचार्ज रहेगा आपका बच्चा, बस अपनाएं ब्रेकफास्ट से जुड़े 4 गोल्डन रूल्स, थकान होगी छू-मंतर

    By Niharika PandeyEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    सुबह की मील को पूरे दिनभर के भोजन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यह सिर्फ तन को ही नहीं मन को भी लगता है। आप नाश्ते में क्या ले रहे हैं, किस समय और कितना ले रहे हैं इन सबके अलावा नाश्ते की शुरुआत से पहले और उस दौरान की आदतें दिनभर की एनर्जी और ब्रेन हेल्थ के लिए मायने रखती हैं।

    बच्चों के लिए ऊर्जावान नाश्ता: दिनभर एक्टिव रहने के आसान उपाय (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल 20 नवंबर पर यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनियाभर के बच्चों के कल्याण को बढ़ाना देना है। बच्चों के विकास में उनका खानपान अहम भूमिका निभाता है। इसलिए जरूरी है कि उनके दिन की शुरुआत हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ हो।

    ब्रेकफास्ट से न सिर्फ शरीर को फ्यूल देता है, बल्कि ब्रेन को इससे खुराक मिलती है। सुबह का मील सही तरीके से प्लान करने से दिनभर फोकस के साथ काम करने की एनर्जी मिलती है और याददाश्त भी बेहतर होती है।

    इसलिए आप बच्चे को ब्रेकफास्ट में क्या दे रहे हैं, वह जरूरी तो है ही लेकिन पहला कौर लेने से पहले आप क्या करते हैं, वह और भी मायने रखता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि बच्चे के ब्रेन को एक्टिव बनाए रखने और एनर्जी के लिए कौन-सी चार चीजें करना जरूरी है।  

    सबसे पहले न दें कॉफी या चाय

    ब्रेन के सही तरीके से काम करने के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है और पानी की थोड़ी भी कमी बच्चे की एकाग्रता और ब्रेन की शार्पनेस को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सुबह उठते ही बच्चे को सबसे पहले कम से कम एक गिलास पानी जरूर पीने को कहें।

    प्रोटीन के साथ हो कार्बोहाइड्रेट का डोज

    एक स्टडी बताती है कि जो लोग हफ्ते में एक या दो बार भी सुबह का नाश्ता मिस कर देते हैं, उनके ब्रेन की क्षमता उन लोगों के मुकाबले प्रभावित हो जाती है, जो नियमित रूप से ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके साथ ही ब्रेकफास्ट में क्वालिटी और पोषक तत्व भी मायने रखते हैं। नाश्ते में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जहां फ्यूल के रूप में आपका शरीर इस्तेमाल कर लेता है, वहीं लो-फैट मिल्क, अंडे या मछली, दही जैसी प्रोटीन रिच चीजें आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करती हैं।

    अंडे करें शामिल

    यह न सिर्फ प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, बल्कि इसमें ब्रेन को बूस्ट करने वाले पोषक तत्व भी मौजूद होता है, खासकर कोलीन। यह दिमाग के विकास, याददाश्त और मूड के लिए बेहतर माना जाता है। चूंकि, हमारी बॉडी कोलीन नहीं बनाती, इसलिए इसे भोजन या सप्लीमेंट के जरिए ही लिया जा सकता है।

    एडेड शुगर हो कम से कम

    ब्रेकफास्ट में आपके ब्रेन को काफी सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन जो चीजें आप नहीं ले पा रहे वो भी मायने रखता है। भले ही आपका ब्रेन ग्लूकोज का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर करता है, लेकिन वह एडेड शुगर की जगह फलों और साबुत अनाजों से आए तो ज्यादा हेल्दी है।

     ऐसा करना भी पहुंचाता है फायदा

    सुबह-सुबह की धूप लेना।

    ओमेगा 3 का भरपूर डोज।

    रात की अच्छी नींद।

    फिजिकली एक्टिव रहना।


