हार्ट को रखना है हेल्दी, तो रोज खाएं ये 5 सीड्स; नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल भी होगा साफ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इस आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं छोटे-छोटे बीजों की, जो दिखने में तो मामूली हैं, लेकिन इनमें ताकत इतनी है कि ये आपकी नसों में सालों से जमे जिद्दी कोलेस्ट्रॉल को भी साफ कर सकते हैं। जी हां, क्या आप भी हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या नसों की ब्लॉकेज के खतरे को हमेशा के लिए कम करना चाहते हैं? अगर ऐसा है, तो इन 5 'सुपर-सीड्स' (Seeds to Lower Cholesterol) को आज ही अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए।

अलसी के बीज (Flaxseeds) अलसी के बीज, ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक बेहतरीन प्लांट-आधारित स्रोत हैं। ये वही हेल्दी फैट्स हैं जो आपके दिल को स्वस्थ रखते हैं और सूजन को कम करते हैं। इनमें घुलनशील फाइबर और लिग्नन भरपूर मात्रा में होते हैं। ये फाइबर पेट में जेल जैसा पदार्थ बनाते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को अपने साथ बांधकर शरीर से बाहर निकाल देता है।

कैसे खाएं: इन्हें हल्का भूनकर, पीसकर पाउडर बना लें। रोजाना 1-2 चम्मच दही, दलिया या स्मूदी में मिलाकर खाएं। चिया सीड्स (Chia Seeds) चिया सीड्स पोषक तत्वों से भरे होते हैं और इन्हें 'सुपरफूड' कहा जाता है। ये फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। बता दें, चिया सीड्स में भी ओमेगा-3 फैटी एसिड (ALA) होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। इनका फाइबर कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित होने से रोकता है।

कैसे खाएं: 1 चम्मच चिया सीड्स को एक गिलास पानी या दूध में रात भर भिगो दें। सुबह खाली पेट या नाश्ते में जेल बन चुके इन बीजों का सेवन करें। कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds) कद्दू के बीज, जिन्हें पेपिटास भी कहते हैं, मैग्नीशियम और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स से भरे होते हैं। ये दोनों ही दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। बता दें, इनमें मौजूद मैग्नीशियम दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने और रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। साथ ही, फाइटोस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करते हैं।

कैसे खाएं:भुने हुए कद्दू के बीजों को स्नैक्स के तौर पर खाएं, या सलाद और सूप में ऊपर से डालकर एक हेल्दी क्रंच का आनंद लें। सूरजमुखी के बीज (Sunflower Seeds) सूरजमुखी के शक्तिशाली बीज विटामिन-ई का एक बेहतरीन स्रोत हैं। विटामिन-ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी धमनियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह विटामिन-ई कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और नसों में जमा फैट को कम करने में सहायक हो सकता है। इनमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं।

कैसे खाएं: इन्हें हल्का भूनकर सीधे खाएं, या अपने ओट्स, योगर्ट और बेक्ड डिशेज में इस्तेमाल करें। तिल (Sesame Seeds) सफेद और काले तिल के बीज लिग्नन और फाइटोस्टेरॉल जैसे एंजाइम्स से भरपूर होते हैं। ये छोटे बीज हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। अध्ययन बताते हैं कि तिल का नियमित सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है और नसों के लचीलेपन को सुधारता है।