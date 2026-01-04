Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कोलेस्ट्रॉल शरीर का दुश्मन है या दोस्त? यहां पढ़ें इससे जुड़े 7 बड़े मिथक और उनकी सच्चाई

    By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:40 PM (IST)

    कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। लेकिन हमेशा बात डरने की नहीं होती। दरअसल, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी कई गलत जानकारियां लोगों के बीच प्रचलित ह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    आप भी करते हैं कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी इन बातों पर यकीन? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोलेस्ट्रॉल को हम हमारी सेहत का दुश्मन मानते हैं, जो कि सही भी है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए, तो दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है। यह हार्मोन्स बनाने, सेल बिल्डिंग आदि में अहम भूमिका निभाता है। 

    लेकिन ज्यादातर लोग हर तरह के कोलेस्ट्रॉल को हानिकारक ही मानते हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण है, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी और भी कई गलत जानकारियां हैं, जिनपर लोग यकीन करते हैं। आइए जानें इनके बारे में। 

    कोलेस्ट्रॉल से जुड़े मिथक

    • हर तरह का कोलेस्ट्रॉल खराब होता है- बहुत से लोग मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए केवल नुकसानदायक है, जबकि यह आधा सच है।असल में गुड कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज से बैड कोलेस्ट्रॉल हटाता है और दिल की सुरक्षा करता है, वहीं बैड कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा करता है।
    • मुझे दवा नहीं चाहिए, आहार और व्यायाम ही काफी है- डाइट और एक्सरसाइज सेहत सुधारने के लिए जरूरी हैं, लेकिन कई बार केवल इन्हीं से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो पाता। डॉक्टर अगर दवा लेने की सलाह देते हैं तो उसे अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है।
    Cholesterol low
    • हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण साफ दिखते हैं- यह सबसे बड़ा भ्रम है। हाई कोलेस्ट्रॉल अक्सर बिना किसी लक्षण के बढ़ता है और जब तक समस्या गंभीर न हो, तब तक पता नहीं चलता। इसलिए समय-समय पर ब्लड टेस्ट कराना ही इसका सही उपाय है।
    • कोलेस्ट्रॉल केवल मोटे लोगों को ही होता है- यह धारणा भी पूरी तरह गलत है। पतले या सामान्य वजन वाले लोग भी अस्वस्थ खानपान, स्ट्रेस, स्मोकिंग और फैमिलियर हिस्ट्री के कारण हाई कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो सकते हैं।
    • अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है- अंडे में कोलेस्ट्रॉल जरूर होता है, लेकिन यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल को उतना नहीं बढ़ाता जितना लोग मानते हैं। रिसर्च के अनुसार, सीमित मात्रा में अंडे खाना सेहत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं।
    • मैं अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए कुछ नहीं कर सकता- यह पूरी तरह से गलत है। लाइफस्टाइल में सुधार करके, हेल्दी डाइट लेकर, नियमित एक्सरसाइज करके और स्मोकिंग-शराब से दूरी बनाकर कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।
    • मुझे महसूस नहीं होता कि कोलेस्ट्रॉल हाई है- कई लोग सोचते हैं कि थकान, सिरदर्द या कमजोरी से उन्हें कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर इसे महसूस नहीं कर पाता। हाई कोलेस्ट्रॉल का सही पता सिर्फ टेस्ट से ही चलता है।

    कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी ये गलतफहमियां लोगों को या तो जरूरत से ज्यादा डराती हैं या लापरवाह बना देती हैं। सच यह है कि यह शरीर का जरूरी तत्व है जिसे संतुलित जीवनशैली, समय-समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह से आसानी से नियंत्रित रखा जा सकता है। इसलिए मिथकों पर नहीं, तथ्यों पर भरोसा करें और दिल को स्वस्थ बनाए रखें।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।