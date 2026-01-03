Language
    डॉक्टर ने बताया क्यों रोज 30 मिनट चलना है फायदे का सौदा, अगर जान लिया तो आप भी छोड़ देंगे जिम

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:37 PM (IST)

    नए साल के जिम रेजोल्यूशन टूटने पर परेशान न हों। यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस के डॉ. आमिर खान के अनुसार, रोज सिर्फ 30 मिनट की वॉक भी सेहत के लिए बेहद फाय ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    डॉक्टर ने बताए रोज 30 मिनट पैदल चलने के अद्भुत फायदे (Picture Credit- AI Generated)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल शुरू होने से पहले लोग अक्सर खुद से कई तरह के वादे करते हैं। हालांकि, समय बीतने के साथ ये वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। हेल्दी रहने के लिए जिम जाना या कसरत करना, ऐसा ही एक रेजोल्यूशन है, जिसे लोग अक्सर कुछ दिनों बाद ही तोड़ देते हैं।

    अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिनका नए साल का जोश अब ठंडा पड़ने लगा है और जिम जाने का संकल्प टूट रहा है, तो परेशान न हों। फिट रहने के लिए हमेशा जोरदार कसरत या जिम की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आधे घंटे की वॉक की काफी है।

    क्या कहते हैं डॉक्टर? 

    जी हां, ऐसा हम नहीं, बल्कि यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के डॉ. आमिर खान का कहना है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि सुस्त लाइफस्टाइल को हराने के लिए वॉकिंग (Walking) सबसे आसान और असरदार मंत्र है।

    डॉ. खान के अनुसार, हमें यह सोच बदलनी होगी कि एक्सरसाइज हमेशा मुश्किल होना चाहिए। एक साधारण वॉक भी आपके शरीर को बेहतरीन फायदे पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं डॉक्टर के बताए वॉकिंग के 5 फायदे-  

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Dr Amir Khan GP (@doctoramirkhan)

    दिल रहेगा जवान (Heart Health) 

    दिल की बीमारियां दुनिया भर में मौत का एक बड़ा कारण हैं। डॉ. खान बताते हैं कि अगर आप दिन में सिर्फ 30 मिनट भी वॉक करते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर (दिल से जुड़ी) बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। यह आपके हार्ट को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है।

    दूर होगा जोड़ों का दर्द (Joint Health) 

    अक्सर लंबे समय तक बैठकर काम करने से जोड़ों में अकड़न हो जाती है। ऐसे में रोजाना वॉक करने से आपके जॉइंट्स में लचीलापन (Flexibility) बना रहता है। साथ ही इससे आर्थराइटिस और उम्र के साथ होने वाली चलने-फिरने की दिक्कतों को रोकने में मदद भी मिलती है।

    कैंसर का खतरा कम करें (Lowers Cancer Risk) 

    वॉक करने सिर्फ वजन ही कम नहीं होता, बल्कि यह जानलेवा बीमारियों से भी बचाता है। अपने वीडियो में डॉक्टर ने बताया कि वॉक करने से आंत (Gut), ब्रेस्ट और किडनी कैंसर का रिस्क कम होता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको रोज 10,000 कदम पूरा करने की भी कोई मजबूरी नहीं है।

    इम्युनिटी बूस्टर (Strong Immunity) 

    वॉक करने से शरीर की सूजन (Inflammation) भी कम होती है। साथ ही इससे ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार होता है और तनाव कम होता है। ऐसे में इन सभी चीजों में सुधार होने से आपकी नींद बेहतर होती हैं और शरीर की इम्युनिटी (Immunity) मजबूत बनती है।

    मेंटल हेल्थ के लिए वरदान (Mental Wellbeing) 

    रोजाना वॉक करना सिर्फ आपकी शारीरिक सेहत ही नहींं, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप तनाव या चिंता महसूस कर रहे हैं, तो वॉक पर निकल जाएं। पैदल चलने से शरीर में 'फील गुड' हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो मूड को तुरंत ठीक करते हैं और मेंटल पीस देते हैं।

