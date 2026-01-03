डॉक्टर ने बताया क्यों रोज 30 मिनट चलना है फायदे का सौदा, अगर जान लिया तो आप भी छोड़ देंगे जिम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल शुरू होने से पहले लोग अक्सर खुद से कई तरह के वादे करते हैं। हालांकि, समय बीतने के साथ ये वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। हेल्दी रहने के लिए जिम जाना या कसरत करना, ऐसा ही एक रेजोल्यूशन है, जिसे लोग अक्सर कुछ दिनों बाद ही तोड़ देते हैं।

अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिनका नए साल का जोश अब ठंडा पड़ने लगा है और जिम जाने का संकल्प टूट रहा है, तो परेशान न हों। फिट रहने के लिए हमेशा जोरदार कसरत या जिम की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आधे घंटे की वॉक की काफी है।

क्या कहते हैं डॉक्टर? जी हां, ऐसा हम नहीं, बल्कि यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के डॉ. आमिर खान का कहना है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि सुस्त लाइफस्टाइल को हराने के लिए वॉकिंग (Walking) सबसे आसान और असरदार मंत्र है।

कैंसर का खतरा कम करें (Lowers Cancer Risk) वॉक करने सिर्फ वजन ही कम नहीं होता, बल्कि यह जानलेवा बीमारियों से भी बचाता है। अपने वीडियो में डॉक्टर ने बताया कि वॉक करने से आंत (Gut), ब्रेस्ट और किडनी कैंसर का रिस्क कम होता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको रोज 10,000 कदम पूरा करने की भी कोई मजबूरी नहीं है।

इम्युनिटी बूस्टर (Strong Immunity) वॉक करने से शरीर की सूजन (Inflammation) भी कम होती है। साथ ही इससे ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार होता है और तनाव कम होता है। ऐसे में इन सभी चीजों में सुधार होने से आपकी नींद बेहतर होती हैं और शरीर की इम्युनिटी (Immunity) मजबूत बनती है।