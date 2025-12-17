कहीं आपका खाना ही तो नहीं बढ़ा रहा जोड़ों का दर्द? आर्थराइटिस में 5 चीजों से तुरंत कर लें तौबा

फैटी फिश- सालमन, सार्डिन और टूना जैसी मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर होता है, जो जोड़ों की सूजन और अकड़न कम करता है।

हरी पत्तेदार सब्जियां- पालक, केल और ब्रॉकली विटामिन-के, सी और कैल्शियम से भरपूर होती हैं, जो हड्डियों को मजबूत और जोड़ों को हेल्दी बनाए रखती हैं।

बेरीज और चेरी- स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और चेरी जैसे फल एंटीऑक्सीडेंट्स और एंथोसाइनिन से भरपूर होते हैं, जो इंफ्लेमेशन घटाने में मददगार हैं।

नट्स और सीड्स- अखरोट, बादाम, फ्लैक्ससीड और चिया सीड्स ओमेगा-3 और प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं, जो गठिया के दर्द को शांत करने में सहायक हैं।

हल्दी और अदरक- इनमें मौजूद करक्यूमिन और जिंजरोल जैसे पावरफुल एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो दर्द और सूजन को कम करते हैं।

ग्रीन टी- पॉलीफेनॉल्स से भरपूर ग्रीन टी जोड़ों की सुरक्षा करती है और रुमेटाइड गठिया के लक्षणों को कंट्रोल करती है।

दालें और बीन्स- राजमा, मसूर और चना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो शरीर की सूजन कम करने में मदद करते हैं।