आर्थराइटिस नहीं है फिर भी दर्द? एम्स की डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके

सीमा झा, नई दिल्ली। सर्दियों में अक्सर सुबह उठने के बाद शरीर में ऐंठन महसूस होती है । यह उन लोगों को भी हो सकती है जिन्हें गठिया या आर्थराइटिस नहीं है। अव्यवस्थित जीवनशैली कारण भी लोग जोड़ों का दर्द महसूस कर सकते हैं। इसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं, जैसे तापमान और हवा का दबाव कम होने से मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो चटपटे व्यंजनों के कारण वजन बढ़ने का सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सर्दी में लोग शारीरिक गतिविधि कम कर देते हैं। इससे रक्त संचार बाधित या कम हो जाता है। इससे जोड़ों के बीच मौजूद कार्टिलेज सख्त हो सकता है और यह दर्द का कारण बन सकता है।

वजन का बढ़ना

सर्दी के मौसम में लोग खानपान के प्रति थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। अधिक तेल-घी व चटपटे व्यंजनों के कारण वजन बढ़ने का जोखिम रहता है।

विटामिन-डी की कमी

आमतौर पर भारतीयों में विटामिन-डी की कमी होती है। सर्दी में धूप की कमी इसे और बढ़ा देती है।

संक्रमण भी एक वजह

सर्दी में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जुकाम, खांसी व बुखार के कारण दर्द महसूस हो सकता है।

प्रदूषण भी है कारक

दर्द में वृद्धि करने वाला एक कारक प्रदूषण भी है। जिन्हें आर्थराइटिस है, वे तेज दर्द महसूस कर सकते हैं।

धूमपान हो सकता है दर्द का कारण

धूमपान से जोड़ों की रक्षा करने वाले ऊतकों पर दबाव पड़ने की आशंका होती है। दर्द से बचाव के लिए जरूरी है कि धूमपान को कम करें या बिल्कुल भी न करें।

ऐसी रखें दिनचर्या